One Nordic stänger sista luckan i Laholm

Bilarna står än så länge kvar utanför One Nordics lokaler på Industrigatan, men verksamheten är under avveckling och de anställda har sagts upp. Foto: Hans Bengtsson

Laholm Det är dålig fart på marknaden för renovering av dammluckor. Därför lägger One Nordic ner verksamheten i Laholm. Fyra personer förlorar jobbet.

De fem anställda på One Nordics anläggning på Industrigatan i Laholm, sysslar med reparationer och renovering av luckor till vattenkraftverk och är specialiserade på svetsning i dammluckor.

– Det är en skicklig verksamhet med duktiga medarbetare, men det finns inga jobb kvar. Kunderna beställer inget längre, säger vd Torbjörn Torell.

Företaget har frågat kunderna om de räknar med att beställa några jobb, och fått svaret att det inte lär bli aktuellt. Det är även så att tidigare beställda renoveringar har skjutits fram.

Orsaken är dels det låga elpriset, dels bristen på politiska beslut om den småskaliga vattenkraftens framtid.

Enligt Torell erbjöds de fem anställda omplacering. En kommer att få ett annat jobb inom företaget. Fyra sägs upp. Nu är verksamheten under avveckling.

One Nordic har tidigare haft mer verksamhet i Laholm, såsom reparation linjer och service av gatubelysning. Den är sedan några år tillbaka flyttad till Halmstad. Det berättar laholmaren Staffan Paulsson, sedan i oktober vice vd på företaget.

– Då kom jag och Torbjörn (Torell, vd) in i företaget säger han.