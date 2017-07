Antikt bakom kulisserna

Våxtorp Inspelningarna till Antikrundan drar igång om drygt en månad.

Under lördagen var deras porslinsexpert i Horsabäck för att prata om sig själv och antikviteter.

– Jag kan inte låta bli att handla, säger Joakim Bengtsson.

Gårdsplanen utanför Malmnäs möbler och interiör var det trångt med bilar under lördagseftermiddagen när de hade bjudit in antikexperten Joakim Bengtsson.

– Det är ju roligt när det händer lite saker, säger Alexander Malmnäs som driver företaget.

Det var det fler som tyckte och ladan fylldes med folk.

– Här är jättefint, men hade man inte vetat om att detta finns hade man nog inte stött på det med tanke på var det ligger, säger Joakim Bengtsson.

Han har besökt stället tidigare, men då bara av nyfikenhet.

Denna gången höll han föredrag och för dem som hade antikviteter med sig kunde man få dem värderade.

– Jag känner in vad folk vill höra. Prata kan jag, men det blir lite om bakom kulisserna på Antikrundan. Det brukar folk vilja höra, säger Bengtsson om pratstunden han skulle ha.

Under föredraget berättade han exempelvis om vad som görs för att det ska bli Tv-mässigt.

– Om någon har med sig något intressant så går jag till producenten. Sedan får man vänta på inspelning.

Alla som är med i rutan ska smiskas.

– Jag förstår inte hur ni damer kan kleta in er med så mycket skit i ansiktet, skämtar Bengtsson.

Han gav också en inblick i sin kollegas Knut Knutssons intensiva arbete.

– Man har en kvart för varje inspelat föremål. Knut kan hålla på i trekvart och krypa in i skåpen han ska berätta om, säger Bengtsson skämtsamt.

Intresset för antikt började tidigt och fick det av sin far.

– Jag var fyra år när jag ropade på auktion för första gången. Sedan har det fortsatt och jag har samlat.

Bengtsson bor i Landskrona och påpekar att det är tur att han har ett stort hem för annars skulle det vara trångt.

– Det är som en sjukdom. Man kallar det väl”hoarding”. Jag kan inte låta bli att handla.

Även om Bengtsson efter många år i branschen besitter mycket kunskaper så är hans eget tycke fortfarande viktigt.

– Jag handlar mycket på min smak. Jag kan glädjas åt en kaksprits som jag köpte för ett tag sedan.

– Det är väldigt billigt att handla antikt i Sverige idag, berättar Bengtsson.

Förklaringen finns i storleken på vår befolkning. Det har köpts in mycket varor från andra länder under fler århundraden, men vi är för få för att konkurrensen ska bli särskilt stor.

Bengtssons kunskaper kommer till användning både privat och i yrkeslivet.

– Jag använder ju min kunskap. Jag köpte till exempel en sak för 1800 som var värd 40 000 kronor.

Och att han använder kunskaperna i offentliga sammanhang känner många till.

Den 24 augusti börjar inspelningen på Sofiero gård i Helsingborg inför den 29:e raka säsongen av Antikrundan.

– Det är ett av de få program som man fortfarande tittar på just när det sänds, säger Bengtsson om dagens streaming-värld och Antikrundans höga tittarsiffror.

Till vardags arbetar han som värderings- och auktionsman på Helsingborgs auktionsverk.