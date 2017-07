Två av 16 svenskar klarade kvaltävlingen

TENNIS 16 svenskar kände sig kallade att ta sig an kvalet till den andra upplagan av Båstad Challenger.

I år tog sig två hela vägen in i singelturneringen som inleds under måndagen.

Trots att de åtta seedade spelarna stod över den inledande kvalomgången var det bara fyra som nådde den tredje. Toppseedade Kamil Majchrzak lämnade dock sin plats på grund av att han fylla en vakant plats i huvudturneringen. Det gjorde i sin tur att det garanterat skulle bli minst en svensk som kvalade in, då övriga fem som gjorde upp om den översta platsen på kvalträdet var svenskar.

Christian Samuelsson besegrade Eric Ahren Moonga i raka set och gick direkt till kvalfinal eftersom Majchrzak inte längre fanns kvar i kvalträdet.

Isak Arvidsson fick i fjol ett wild card till huvudturneringen, men tvingades i år in i kvalet. Där var han åttondeseedad och stod därmed över första kvalrundan. I den andra skulle han möta vinnaren av Carl Hedström och Filip Bergevi. Det blev den senare som bara tappade ett game, och sedan bjöd upp till en hård kamp mot Arvidsson. Till slut vann dock Arvidsson med 2-0 efter att båda seten gått till tiebreak.

I kvalfinalen mot Samuelsson tog han kommandot via 6-3 i första set, tappade andra med 5-7, men säkrade sedan sin plats i huvudturneringen via 6-3 i skiljeset.

Fred Simonsson hade en längre väg till sin plats i veckans spel. Efter 2-1-seger mot Niklas Johansson i första omgången manövrerade han ut andraseedade Clement Geens i en tresetare, och vann sedan kvalfinalen mot Jonas Eriksson Ziverts över tre set. Eriksson Ziverts hade på sin väg fram besegrat landsmannen Arvid Nordquist och sjätteseedade mexikanen Lucas Gomez.

För övriga svenskar gick det tyngre. Andre Göransson, högst seedade svensken, föll mot italienaren Roberto Marcora i en tresetare i den andra omgången efter att han stått över den första.

Svenskmötena Sam Taylor mot Filip Malbasic och Lucas Renard mot Karl Friberg slutade med segrar för de förstnämnda, som sedan inte hade mycket att sätta emot i sina andraomgångsmatcher mot fjärdeseedade Juan Ignacio Londero och femteseedade Jurgen Zopp.

Återstående två svenskar, Robin Thour och Linus Frost, föll i sina inledningsmatcher.

De två sista kvalplatserna in i huvudturneringen tog tredjeseedade Hubert Hurkacz och fjärdeseedade Juan Ignacio Londero hand om efter att ha vunnit sina kvalfinaler mot Roberto Marcora (6-3, 6-7 (4-7), 6-2) respektive Jurgen Zopp (7-6 (7-2), 6-4).