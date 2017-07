Laholmare har konstruerat flyttbar bassäng som kan bli banbrytande

Tanken från början för laholmaren Katarina Andersdotter Ryd, 26, var att konstruera något från grunden som examensarbete på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid högskolan i Halmstad.

Det var via klasskamrater som hon och kurskamraten Johan Leidhagen Thuning, 28, kom i kontakt med Helsingborgsföretaget Nitator. Det visade sig att företaget ville utveckla en flyttbar bassäng utifrån dagens krav och behov för att kunna arrangera tävlingar inom vattensporter.

Med nya idéer och andra perspektiv tog studenterna sig an projektets utmaning. Ett projekt som innebar att utveckla och förändra en redan befintlig bassäng efter dagens krav för olika former av mästerskap.

– Det var slumpen. Jag har inget direkt intresse för pooler och stål, utan det är mer tekniken som lockar, säger Katarina och utvecklar sig:

– Jag brinner för konstruktioner generellt. Det är fascinerande att visualisera hur någonting skulle kunna se ut i verkligheten genom datorn. Det finns ingenting som kan begränsa dig i modelleringen i en dator, säger hon entusiastiskt.

Under ett halvår har duon genom sina idéer och deras perspektiv konstruerat bassängen i tiden genom rit- och konstruktionsprogram i datorn.

– Även om företaget hade vissa krav så hade vi väldigt många fria tyglar, säger Katarina.

Poängen med bassängen, som kallas för Tempo 50, är tänkt att hyras ut till olika evenemang. Kravet är att man ska kunna sätta upp den varsomhelst och den ska vara lätt att montera upp och ner. Dessutom är det få simanläggningar som har tillgång till läktare, vilket är ett naturligt krav när man arrangera evenemang i dag.

Deras version är uppbyggd i sektioner av rostfritt stål och medför på det viset att man kan montera upp den lätt oavsett längd och efter behov av 25 meter alternativt 50 meters bassäng, på tillfälliga platser för specifika aktiviteter.

Bassängen är placerad på ett betongfundament i en ram på marken och fästa med vajrar som drar ihop sektionerna så att de inte dras isär.

Just nu är bassängen en digital version men företaget har bestämt sig för att gå vidare med konstruktionen. Inom en femårsperiod kan konstruktionen vara en verklig bassäng och användas till olika vattensporter i mästerskap.

– Företaget har bestämt sig för att lyckas med detta och sedan hur mycket de använder sig av våra lösningar och idéer vet vi inte. Det är jätteroligt och vi är så fascinerade över att de vill gå vidare med det. För oss är det bara roligt att just vi får vara en del av något sådant här projekt, säger en stolt Katarina.

Utmaningen har varit att räkna ut så bassängen klarar av en större mängd vatten. Via matematiska former har studenterna lyckats hantera konstruktionen så att den klarar vattenbelastningen.

– Det tunga i jobbet är beräkningar eftersom allt bygger på dem för att bassängen ska hålla. Deformeringarna är det svåra att se. Där har Johan varit hur grym som helst. Det är inte lätt att räkna ut deformeringar och spänningar, men det är viktigt så man vet att bassängen håller, berättar hon.

För Katarina tog det några år innan hon bestämde sig för att utbilda sig till utvecklingsingenjör.

– Vet man vad man vill direkt så stöttar jag den personen. I min situation var det inget alternativ att börja plugga direkt efter gymnasiet. Jag var inte mentalt mogen att börja och visste heller inte vad jag ville arbeta med från första början. Det fanns många planer alltifrån pilot, flygledare och sjökapten till naprapat som jag funderade på, men det blev inte så, säger Katarina.

Till sist blev det till utvecklingsingenjör med energi, projekt och konstruktion som valda delar, med större fördjupning på det sistnämnda.

– Jag är skitnöjd, så jag känner verkligen att jag valt rätt. Även om jag ibland kan känna att man inte är bra på någonting så kan jag lite om mycket inser jag i slutändan. Det är ett väldigt brett program och som student har man stora möjligheter att skapa sin egen inriktning, säger Katarina.

Nu när laholmaren är färdigutbildad har hon en klar bild för sin framtid.

– Jag vill jobba som konstruktör och gå vidare inom projektledning. Projektledarrollen är där vi normalt sett hamnar till slut. Vad det gäller mig får framtiden utvisa. Jag vet om att det är supertufft.

– Samtidigt har man inte den erfarenheten från början och jag känner själv att jag inte vill styra och ställa med andra så här i början. För mig är det viktigt att först sätta sig in i branschen innan man tar ett sådant steg, men det är klart målet, säger hon.

Vad Katarina då vill konstruera är oklart.

– Det spelar inte så stor roll. Men eftersom jag en gång ville bli pilot så fascineras jag av flygplan, så det kanske vore något.

För några veckor sedan överlämnade studenterna sitt examensarbete till Helsingborgsföretaget.

Nu när slutprodukten av deras konstruktion är i hamn har annat medfört att andra saker satts på prov. En lärdom som Katarina och Johan bär med sig in i nya projekt.

– Vi var två personer med olika viljor och när båda ville få igenom sitt var det frustrerande emellanåt, så det har varit tufft stundtals. Men däremellan har vi haft mycket glädje av varandra då båda är drivande och produktiva, säger Katarina och fortsätter:

– Det är samtidigt väldigt lärorikt. Det är något som är extremt bra för oss båda två att bära med sig.

– Med utbildningen och efter projektet har jag blivit mentalt starkare som person. Man måste lära sig att alla inte är likadana, vilket är nyttigt när man jobbar i projekt även i framtiden, avslutar hon.