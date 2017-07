Tolv döms för planstormning

Flera döms för brott under matchen i november. Foto: Emil Langvad / TT

Helsingborg Totalt tolv personer döms för att ha sprungit in på planen under den kvalmatch då Helsingborg IF åkte ur Allsvenskan förra året.

Den 20 november 2016 mötte HIF Halmstads BK på Olympia i Helsingborg. Under skyddet av en stor skånsk flagga maskerade sig flera personer på ståplatsläktaren.

När matchen var slut och HIF förlorat, stormade delar av publiken, både maskerade och omaskerade personer, planen.

Förutom att kasta bråte och stolar mot både spelare och publikvärdar omringade en grupp personer en av HIF-spelarna. De knuffade på honom och ryckte av hans matchtröja.

Ingen greps på platsen, utan har senare identifierats av polisen genom bland annat övervakningsfilmer.

Av de 12 som nu döms av Helsingborgs tingsrätt var nio maskerade. Men genom att titta på kroppsbyggnad, skor, mindre detaljer på kläderna samt genom att följa personernas rörelser under matchens gång har man lyckats att identifiera personerna.

-Tingsrätten anser inte att det finns någon tvekan om att det är rätt personer som pekats ut, säger lagmannen Ylva Norling Jönsson.

Tolv av dem döms för brott mot ordningslagen och fyra av dem även för ofredande för trakasserierna mot HIF-spelaren. Fyra döms också för att ha tänt bengaler under matchen.

Ingen döms dock för att ha kastat saker mot en publikvärd samt en HIF-spelare. Det är enligt rätten inte belagt att det gjordes med avsikt att skada dem.

Alla, förutom en, döms till böter. En person döms även till skyddstillsyn, vilket denne redan var dömd till sedan tidigare.