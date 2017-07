Transplantation gav henne chans att leva ett bättre liv

I ett och ett halv år gick Johanna Edblom, 22, omkring som på nålar. Hon var tvungen att ha telefonen med överallt. Vilken sekund som helst kunde samtalet komma, samtalet som skulle innebära att hon skulle få en ny lever – och ett nytt liv. Telefonen ringde klockan 22:54 den 17 april i år; det var äntligen dags för transplantation.

Johanna Edblom Ålder: 22 år

Bor: Torsakulla, Knäred. Är uppvuxen i Harplinge.

Familj: Sambon Mattias Andersson, 26, elektriker.

Husdjur: norska älghhunden Zac, katterna Flisan och Moses samt två myskankor.

Utbildning: Samhälle/mediaprogrammet på Sturegymnasiet, Halmstad.

Sysselsättning: Jobbar på Möllans förskola, Ysby.

Intressen: Utställningar och kurser med hunden Zac; ridning – har ridit sedan barnsben och när en dröm om att skaffa egen häst i framtiden. Har engagerat sig i föreningen MOD som verkar för att fler människor ska registrera sig som organdonatorer (se merorgandonation.se). Gallgångsatresi

Källa: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (niddk.nih.gov) Gallgångsatresi (eller biliär atresi) är ett livshotande tillstånd hos spädbarn, där gallgångarna – som transporterar galla från levern till gallblåsan – antingen är tilltäppta eller saknas helt.

Galla tillverkas i levern och lagras i gallblåsan. Den har två funktioner, dels att transportera gifter och avfallprodukter ut ur kroppen, dels att hjälpa kroppen att spjälka fett och ta upp fettlösliga vitaminer. Om normal passage till gallblåsan saknas, stannar gallan kvar och lagras i levern och förstör på sikt densamma genom att orsaka ärrbildning, förlust av levervävnad och skrumplever. Utan behandling upphör levern till slut att fungera. Spädbarnet kan då endast överleva genom att få en ny lever.

Gallgångsatresi är ovanligt och man tror att det kan uppstå av flera orsaker; en av dem är en medfödd missbildning (som i Johanna Edbloms fall). Det första symptomet på att gallgångarna inte fungerar är gulsot. Sedan tillstöter andra såsom mörk urin, grå eller vit avföring och dålig tillväxt. Tidig diagnos är av stor vikt, så att levern inte hinner skadas alltför mycket.

Behandlingen är kirurgisk; om levern är alltför skadad behövs en levertransplantation. Om den fortfarande fungerar tar man bort de skadade gallgångarna och kopplar en bit av tunntarmen till levern, så att gallan hamnar direkt i tarmen (Kasai-procedur). Ofta kan patienten dock behöva en levertransplantation senare i livet. Levertransplantation

Källa: internetmedicin.se Levertransplantation har i princip revolutionerat behandlingen av svårt leversjuka. Den första gjordes 1963 av amerikanen Thomas Starzl, som ofta hänvisas till som ”den moderna transplantationskirurgins fader”. Efter 1968 var ettårsöverlevnaden endast 30%, men då ciklosporin (immundämpande läkemedel som förhindrar att nya organ stöts bort) introducerades i början av 1980-talet ökade den till mer än 70%. Transplantationsverksamheten tog ordentlig fart och utvecklingen har fortsatt framåt. Idag är ettårsöverlevnaden drygt 90% och femårsöverlevnaden för kronisk, icke-malign, icke-viral leversjukdom väl över 80%.

Där det tidigare saknades behandling kan nu transplantation kan ge leversjuka en möjlighet att leva vidare, oftast med god livskvalitet. Årligen genomförs cirka 170 levertransplantationer i Sverige, fördelade på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Den begränsade faktorn för hur många transplantationer som kan genomföras är bristen på donerade organ.

Johanna Ekblom är en pigg och glad ung kvinna, som drömmer om studier, familj och eget hus. Det är svårt att tro att hon varit leversjuk i hela sitt liv och att hon för mindre än två månader sedan var mycket illa däran på grund av komplikationer efter en levertransplantation.

Nu kan hon nästan andas ut och se framåt; hon har börjat kunna vistas ute bland folk igen och livet känns inte länge som som det vore satt på paus, tycker hon.

– Äntligen kan jag på allvar börja fundera på vad jag vill göra i framtiden.

Hon har alltid vetat att hon någon gång i livet skulle behöva en ny lever. Som spädbarn fick Johanna Edblom diagnosen gallgångsatresi (se faktaruta). Hon opererades redan när hon bara var drygt en månad gammal. Man trodde först att en transplantation skulle vara av nöden redan under hennes första levnadsår. Men till allas förvåning har levern fungerat mer eller mindre tillfredsställande sedan den första operationen, fast det alltid var bara en tidsfråga när en transplantation skulle behövas.

– När jag var liten förklarade läkaren för mig att en lever är som en industri, ett reningsverk. Min ’industri’ fungerade, men hade inte full aktivitet. Den sköttes inte som den skulle och personalen slutade efterhand, säger Johanna Edblom.

– Det tyckte jag var en bra liknelse som gjorde att jag förstod.

Under uppväxten bodde hon nästan på sjukhuset, minns hon. Mängder av läkarbesök och mediciner – bland annat blodförtunnande tabletter, mediciner mot infektioner och preparat för att öka gallflödet – utgjorde vardagen. Vid minsta förkylning eller feber lades hon in på lasarett i tio dagar. Trots de ständiga avbrotten gick skolan bra.

– Jag har alltid haft lätt att lära och tyckt det varit roligt, säger Johanna Edblom.

När hon gick i femte klass lugnade sig plötsligt sjukdomen. De följande åren funkade allt som det skulle, och i samband med att hon började ny skola i Getinge kunde hon dölja sjukdomen för sina klasskamrater. Även första året i gymnasiet var enkelt, men sen började nya besvär göra sig påminda: Johanna Edblom fick en förfärlig klåda.

Klåda (pruritus) är ett vanligt symptom vid leverpåverkan, då gallflödet inte är tillfredsställande. Den kommer inte från huden i sig utan från ämnen i gallan som retar det centrala nervsystemet, och kan vara så kraftig att den blir invalidiserande.

– Jag rev mig så mycket att det blödde. Jag kunde aldrig sitta still eller sova ordentligt. Inga tabletter hjälpte, säger hon.

– Till slut sa läkaren att det enda som återstod att göra var att ge mig en ny lever, och eftersom jag visste att jag någon gång ändå skulle behöva en transplantation, kände jag att det var lika bra att passa på under så bra förutsättningar som möjligt.

Utredningen inför operationen tog drygt ett halvår. Allt undersöktes minutiöst: hjärtfunktion, lungfunktion, blod. Det var ultraljud och röntgen, prover och tester. Under hela denna period jobbade Johanna Edblom mycket och hann inte reflektera över alla läkarbesöken.

– Sjukhus är ju vardag för mig. Det enda som var riktigt jobbigt var slutspurten uppe i Göteborg, där jag under flera dagar skulle träffa alla möjliga, bland andra medicinläkare, narkosläkare, dietist, kirurg, sjukgymnast och kurator, säger hon.

– Jag ville ju detta så mycket, och tänk om de inte skulle tycka att jag var tillräckligt sjuk!

Men hon hade inte behövt oroa sig. Läkarna på Sahlgrenska gjorde samma bedömning som den förste läkaren och i december 2015 hamnade Johanna Edblom i kö till en ny lever.

I takt med att väntan blev längre, blev den också allt svårare. Hon behövde alltid vara tillgänglig per telefon, dygnet runt, och fick inte glömma mobilen om hon skulle ut en aldrig så liten runda. En enkel semestervistelse i en stuga i Värmland förra sommaren kändes nära nog som en mardröm; då Johanna Edblom meddelade sjukhuset att de skulle resa bort en vecka, fick hon höra att en transplantation kunde vara nära förestående.

– Det var första gången det blev påtagligt. Vi bodde i en stuga i skogen, utan ström och mobiltäckning. Jag gick som på nålar, var ett totalt nervvrak och kollade telefonen hela tiden. Det var nog inte så roligt för min sambo.

Hela tiden fanns vetskapen om att alla som var sjukare än hon gick före i transplantationskön.

– Det var väldigt påfrestande för psyket att hela tiden stå på standby. Jag fick pausa livet och kunde inte bli med barn, börja plugga eller ens åka på solsemester. Det är egentligen det som varit allra jobbigast.

Trots förvarningen från Sahlgrenska sjukhuset dröjde det ytterligare drygt ett halvår innan det var dags. Sent på kvällen den 17 april kom äntligen det samtal hon väntat på så länge. Johanna Edblom blev så glad att hon inte kunde prata. Hon bara grät, lämnade över telefonen till sambon Mattias Andersson och sprang sedan runt som en galning. Totalt uppe i varv hann hon dessutom städa hela huset, diska och tömma kattlådan innan de reste iväg mot Göteborg frampå morgonkvisten.

In i det sista var det osäkert om transplantationen skulle bli av; läkarna hade ännu inte sett den donerade levern och visste inte i vilket skick den var. Då den sedermera undersökts och befunnits vara duglig, skulle Johanna Edblom bli sövd.

– Fram till dess hade jag varit lugn som en filbunke uppe på avdelningen, men i operationssalen bröt jag ihop och började gråta. Jag kände att jag tappade kontrollen, säger hon.

– Det var säkert tjugo skärmar, sladdar, operationsverktyg och femton personal som alla skulle hälsa och börja dra i mig. Och tänk om jag inte skulle vakna igen.

Hon fick ha sin sambo med för att slutligen våga släppa taget.

Operationen, som varade drygt ett halvt dygn, gick bra så när som på lite krångel med flödet i ett blodkärl. Efter en vecka fick Johanna Edblom komma till Halmstads sjukhus i stället men sedan tillstötte en rad komplikationer. Under flera veckor med feber och plågsamma smärtor fick hon gå igenom såväl en ny, mindre operation som tömning av lungorna och en leverbiopsi. De sistnämnda procedurerna genomfördes under lokalbedövning. Svårigheterna berodde främst på att den donerade levern – enligt vad som är brukligt med levrar av god kvalitet – delats mellan henne och ett spädbarn och därför inte hämtade sig lika snabbt, berättar hon.

– Men det har jag ju kunnat stå ut med, eftersom jag vet det barnet nu kan må bättre. Det är häftigt att dela organ med någon, även om jag inte vet vem det är.

När Johanna Edblom väl blev utskriven den 14 maj var glädjen stor.

– Det var så otroligt skönt att få sova i sin egen säng, framförallt eftersom jag ibland trott att jag aldrig skulle få komma hem igen, säger hon.

Krafterna återvänder för varje dag som går. Vissa dagar orkar hon hålla igång från klockan 8 till 23, andra ligger hon mest i sängen. Ibland gråter hon mycket.

– Men för det mesta är jag oerhört tacksam för att jag är hemma. Det finns ju de som dör under väntan i transplantationskön.

Tankarna på den 29-åriga donatorn finns där.

– Samtidigt som jag nu mår bra och min familj firar, finns det en annan familj som sörjer sin förlust. Det är jobbigt att veta, säger hon.

– Men jag önskar ändå att alla borde ta ställning till organdonation. Det tar 30 sekunder att gå in i donationsregistret och meddela sin vilja. Min åsikt är att om man är beredd att ta emot, ska man också kunna ge. Och en donator kan rädda upp till åtta liv.