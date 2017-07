Ska hjälpa andra hjälpa varandra

Knäred I veckan kommer alla som vill ha möjligheter att lära sig ett och annat om att rädda liv i vatten.

– Simkunskapen har sjunkit i Sverige, säger Ole Saadenhjelm som ideellt är ansvarig simlärarinstruktör på SLS i Halland.

Under tre dagar har kommuninvånarna chansen att få lära sig en del som kan bli livsavgörande saker.

På Flammabadet i Knäred, Folkhälsocentrum och Veingebadet anordnas det i veckan nämligen livräddningsdagar.

I samarbete med Folkhälsocentrum, brandkåren och Livräddarna Tylösand står Svenska livräddningssällskapet redo att lära vem som än vill komma.

– Skolan ska lära barnen att simma. Skolorna skickar då folk som är outbildade och de får godkänna eleverna. Att man inte utnyttjar den personal som finns och kan detta, säger Ole Saadenhjelm.

Under livräddningsdagarna är det inte bara barn som de lär ut till, utan det är öppet för alla.

– Jag önskar att många föräldrar kommer. Det är både för dem och barnens skull, säger Saadenhjelm.

På plats kommer man att få testa att rädda och bli räddad av varandra under säkra former.

Det kommer också att finnas möjlighet att bada med kläder, lära sig om badvett, HLR, kasta livboj och se brandbil på nära håll.

– Vi ska försöka att anordna detta vartannat år från och med nu, förklarar Saadenhjelm om upplägget som de hade för några år sedan.

Evenemanget kommer att pågå två timmar per badplats på olika dagar.

– Jag vill att Halland ska bli ett simkunnigt län, säger Saadenhjelm.