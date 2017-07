Gräset höll fint i Björbäck

Hästhoppning Björbäcks nya gräsbana fick tuffast möjliga inledande test. Tre dagars tävling med knappt 400 starter och en hel del regn. Men gräset pallade för trycket och banan höll fint under hela tävlingen.

– Vi har fått väldigt mycket beröm. Det är jättekul, säger tävlingsledare Stina Lillemose.

Björbäck har gjort ett stort jobb med det nya underlaget. Markarbete med utjämning och nytt gräs. De nya robotgräsklipparnas arbete har gjort gräset tätt och kraftigt.

Under sommarhoppningen gjordes första tävlingen på underlaget och det blev ett tufft test med många starter och ruggigt väder. Men banan klarade provet och Björbäck fick mycket lovord.

En av dem som gick ut och hyllade banan var välkända ryttaren Maria Gretzer, som skrev på sin facebook.

– Flera av de andra duktiga ryttarna som gjorde många starter har också berömt banan. Det känns så klart jättekul. Det är många timmars arbete som har lagts ner, säger Lillemose.

När huvudklassen över 1.40 skulle avgöras under söndagen tittade solen fram och av lördagens regnande syntes knappt ett spår på banan.

– Vi är själva både förvånade och imponerade över hur bra det har hållit under helgen, säger Lillemose.

Huvudklassen var i år ovanligt stor. 16 starter gjordes varav tre lokala i Nils Johansson, på både Sharmilla och Charbel samt Josefine Hallengren på Cheerful. Båda tävlar för Hallands Equestrians RF och har under våren deltagit i klubbens Elitlag.

Riktigt bra gick det för Nils Johansson på Sharbel. Ett nedslag och tiden 72.70 tog ekipaget till en tredjeplats i klassen.

På Sharmilla blev det två nedslag men en något snabbare tid (70.90) och en sjätteplats.

– Lite synd på andra rivningen. Jag får ta på mig det, det var mitt fel. Annars hade jag blivit trea på henne och fyra med honom, säger Johansson.

Charbel är dock för tillfället den något bättre hästen av de två.

– Han har mer erfarenhet på den här höjden där vi nu har varit uppe i ett par år. Vi har till och med testat någon 1.45-klass här under våren och målet är 1.50, säger Johansson.

– Hon har börjat på den här höjden i år och detta var bara andra tävlingen på 1.40. Vi vann en 1.30-klass i Strömsholm tidigare i år. Hon börjar ta sig mer och mer.

Johansson var ändå inte helt nöjd med återkomsten på gamla hemmabanan.

– Det var lite stolpe ut den här helgen. Jag hade gärna vunnit någon klass men man kan ju inte sluta etta varje gång. Jag är jättenöjd med hästarna.

Johansson red även en 1.35-klass på lördagen och hamnade precis utanför placering (sjua) med Sharmilla och på en 13:e plats med Charbel.

– Det var blött i går (läs: i lördags) och Charbel är lite känslig för underlaget. Men det var en bra erfarenhet för båda hästarna att tävla i de förhållandena. De har gjort ett jättefint jobb med banan. Idag var den kanon.

Johansson är fostrad i Björbäcks RF men lämnade inför säsongen då han fick ett erbjudande om att vara med i Hallands ERF:s elitlag.

– Det har varit jättekul att tävla i laget. Men jag känner mig som Björbäckare och kommer troligtvis tillbaka om jag inte kör i lag. Men Hallands Equestrians är en bra klubb och det har varit nyttigt för mig att ha flera klubbkamrater som är på en hög nivå, säger Nils Johansson.

1.40-klassen vanns av danske Bruce Goodin på Champagne. Det krävdes omhoppning mellan honom och Isabell Bengtsson på Lets Go från Dagstorpsortens RF. Båda var felfria. I omhoppningen hade Goodin ett nedslag och Bengtsson två.

Meetingsegrare blev Henrik Lannér från Dagstorpsorten.