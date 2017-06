Tangon inspirerar henne till färgstarka målningar

Tangon blev mer än en hobby. Den letade sig även in i hennes skapande.

Laholm Ingrid Forfang har varit aktiv runtom i världen. Under sommaren hänger hennes verk på Stadshusgalleriet.

Tangofrälst genomsyras hennes målningar av dans och att våga ha alla blickar mot sig – allt visat bakom plexiglas.

Under sommaren är Stadshusgalleriets väggar prydda med verk av norskfödda Ingrid Forfang. Hon har bott i såväl Frankrike som Senegal, men det är i Ask i Skåne som hennes utgångspunkt numera finns.

Laholms kultursekreterare Thérèse Ehrenborg såg hennes målningar under Nordvästra Skånes konstrunda i våras och strax därefter blev det klart att hon skulle komma hit.

– Vi letade efter något nytt som appellerar till en ny publik, berättar Ehrenborg.

Forfangs utställning är målad i svartvitt med olja, men ovanpå har hon placerat fluorescerande akrylglas som målningen på duken reagerar på och ger skarpa färger.

– Jag har alltid arbetat figurativt i botten och sedan lagt på ett känslolager. Nu blev det lagret fysiskt, berättar Forfang.

Utställningen saknar namn, men Forfang säger att om den skulle ha ett namn vore det Tango i Laholm.

– Jag och min man började dansa tango för ett år sedan. Det är en annan form av kommunikation med det sättet att läsa av varandra, berättar hon.

Tangon och dansen är tydligt närvarande i flera av hennes bilder.

Hon vill också avbilda känslan av att vilja visa upp sitt riktiga jag och ta plats, men inte våga. Kanske allra tydligast i verket som heter Afraid to shine.

– För mig handlar det om att man lätt håller sig tillbaka och det finns så många olika orsaker till det. Jag vill säga: Det är okej, det duger. Jag kan skina.

Att kvinnan i målningarna ofta är naken visar ytterligare på ”att man är som man är” som Forfang säger.

Kvinnan som har stått modell till målningarna är dansare.

– Hon har därför ett nära förhållande till sin kropp. Det är lätt att få fram känslor i henne, säger Forfang.

Tidigare har hennes utställningar haft mer blandade motiv och tekniker, men hon tycker det är kul att denna gången komma med något mer enhetligt.

– Jag blev inte riktigt färdig med detta temat. Det berör mig starkt, så magkänslan sade att jag skulle fortsätta och då måste man fortsätta.

Ingrid Forfangs utställning hade vernissage under torsdagskvällen där alla som ville kunde dansa tango.