Sent frisparksmål avgjorde måstematch

FOTBOLL Den femte maj vann Ränneslöv hemma mot Slöinge. Under fredagskvällen kom säsongens blott andra seger. En välbehövlig trepoängare.

– Vi sa det innan, att vi behövde vinna i dag för att ha en chans i höst, säger Tim Wikström.

Matchfakta Ränneslövs GIF-Trönninge IF 2-1 (0-1)

div 6 södra, herr

Mål RGIF: Johan Nilsson, Henrik Olsson

Domare: Ferenc Horvat, Halmstad

De tre poängen satt hårt inne. Trönninge tog ledningen redan i den sjunde minuten efter en fin individuell prestation.

– Vi släpper än en gång in mål första kvarten och får börja i uppförsbacke, konstaterar Wikström.

Men efter paus kunde hemmalaget sakta men säkert ta över allt mer av händelseutvecklingen. En knapp kvart in på andra halvlek kunde Oskar Nilsson servera storebror Johan som bara hade att bredsida in kvitteringen.

Segermålet skulle dock dröja. Trönninge, för dagen klädda i Ränneslövs gula reservtröjor, hade ett bra läge där skottet gick över, och en frispark utifrån som slog i ribbans ovansida. Åt andra hållet radade Ränneslöv upp halvchanser utan att riktigt få det att hetta till.

– Vi behöver enormt många chanser för att få in bollen. Så har det varit under hela säsongen. Samtidigt är man lite orolig att Trönninge ska göra att till, säger Wikström.

Minut 88: en boll studsar upp på en TIF-hand precis utanför straffområdet. Bollen går fram till Petter Persson d.y., som avlossar skott som målvakten räddar. Samtidigt blåser domaren frispark.

Fram kliver Henrik Olsson. I första halvlek Oskar Nilsson en frispark från nästan lika bra läge en bra bit över. Men Olsson håller skottet lågt. Bollen styrs i muren, och ställer gästernas målvakt. Hemmajublet vet inga gränser.

– Nu har vi fyra, fem poäng upp till lagen ovanför. Det är mycket när man inte tagit så många poäng på våren, men det är inte hopplöst, säger Wikström.

Han berömmer Petter Persson d.y. för hans insatser i matchen.

– Han är helt outstanding. Kämpar och springer och använder sin fysik på ett riktigt bra sätt, säger han.