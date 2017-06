Lila tog kämpaseger

Fotboll VGLT går till sommarvila med en seger i ryggen och parkerar strax bakom topptrion i tabellen.

– Riktigt skön seger! Men den satt hårt inne. Det är obegripligt att Sennan är ett bottenlag, säger VGLT:s tränare Magnus Bergman.

Matchfakta Div 4, dam

VGLT-Sennans IF 1-0 (0-0)

Mål VGLT: Linn Nilsson

Domare: Ivan Contos, Halmstad

VGLT tog en riktigt arbetsseger mot Sennan.

– Vi var tvåa på det mesta i den här matchen men tjejerna jobbar på. Inställningen är det inte fel på, säger Bergman.

Han fick kalla in nödtrupperna inför matchen.

– Vi hade åtta borta. Det är tur att vi har spelare att kalla in. ”Jenna” (Jennifer Jönsson) går in och får spela 90 minuter utan en enda träning. Men hon gör det bra.

Linn Nilsson gjorde matchens enda mål. VGLT-anfallaren drog till från långt håll och med hjälp av vind och väta letade sig bollen i nät bakom Sennans målvakt fram till 1-0.

Första halvlek var en jämn historia. Men Sennans lagkapten Ebba Olsson fick lite väl mycket utrymme.

– Hon var jätteduktig. Det tog ett tag innan vi fattade det. Sedan satte vi Gisela (Frick) på henne och då försvann hon ur matchen.

Sista halvtimmen var det inte mycket till ordnat spel från lila.

– Absolut inget skönspel. Idag orkar vi inte få fast bollen och få ut den på kanterna som vi brukar.

Men det är tillåtet att kämpa sig till segrar i fotboll.

– Absolut! Och det var det vi gjorde idag. Jag fattar fortfarande inte hur Sennan kan ligga under strecket, säger Bergman och plussar för sin stabila målvak Sofia Spiljak och Gisela Frick.

– Gisela var lysande. Det är ett jättebra nyförvärv för oss.

VGLT skuggar topptrion i tabellen.

– Det är mot de lagen vi har plumparna. Vi kunde kanske tagit poäng av Stafsinge. Men de var bra. I Våxtorp hade vi inte mycket att sätta emot och mot Lilla Träslöv blev det för stora siffror.