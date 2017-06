Kaj nådde sextondelsfinal

BORDTENNIS Christer Blom hade hoppats på sextondelsfinal under veteran-EM i Helsingborg, men åkte ut mot en flerfaldig världs- och Europamästare.

Sextondelsfinal blev det i stället för klubbkamraten Kaj Karlsson.

– Jag har alltid sagt att jag vilar mig i form, men det här får mig ju nästan att vilja skärpa mig med träningen, säger Karlsson.

Kaj Karlsson gör sitt första veteran-EM, och målet var att lyckas ta sig vidare från poolspelet. Det kunde han bocka av redan under måndagen. Men i torsdagens slutspel fortsatte framgångarna i HS65.

– Det är så pass tufft att man är glad om man bara kommer in i huvudturneringen. Därefter är var match som man vinner ett plus, säger Karlsson.

Som därmed plockade åt sig två plus.

Mot engelsmannen Sam Clive vann han nämligen med 3-1 i set, och efter fyra jämna set mot tjecken Jaroslav Valicek slog Serveordföranden sedan till med 11–1 i skiljeset.

– Det lossnade lite i sista set, men annars har det varit lite upp och ner. Jag hade kanske behövt träna mer och vara ute på fler tävlingar. Jag brukar ju inte åka på annat än veteran-SM, säger Karlsson.

I torsdagens tredje match, sextondelsfinalen, tog det till slut stopp mot tyske Franz-Josef Hürmann.

– Han var seedad, men jag lyckades i alla fall ta ett set av honom, säger Karlsson.

Hürmann var en av fyra som nådde de semifinaler som spelas under lördagen.

För Karlsson väntar dubbelspel under fredagen, men där finns inga större förhoppningar.

– Det var starkt av oss att gå vidare i dubbeln, men jag tror inte på oss. Vi passar inte så bra ihop, säger han.

Christer Blom vann sin inledande match under torsdagen, en femsetare mot ryssen Nikolay Bolshov. Därefter ställdes han mot tyske Herbert Neubauer, en materialspelare av rang.

– Det var han som kom med de nya gummina med nabbar och anti, och han har en firma som gör dem också. När han kom med det här spelet var det ingen som fattade vad som hände med bollen, säger Blom.

– Det var när han kom med det här spelet som han blev världs- och Europamästare. Men får man spela ett par gånger mot honom så löser man det nog, fortsätter Blom som höll på att lösa det på första försöket.

– Jag hade 9-7 i första set, men förlorade med 9-11. Sedan hade jag 10-8 i andra och förlorade det med 11-13. I tredje blev jag frustrerad och la ner verksamheten, säger Blom.

– Det var fruktansvärt att spela mot honom. Det blir inte något riktigt pingisspel utan bara en massa duttande. Han rör sig inte så mycket, men är bra på att styra undan. Det låter löjligt men är väldigt svårspelat.

Också för Blom väntar dubbelspel under fredagen. Han och Rune Gärd vann sin pool och får stå över 1/32-finalen.

– Vi lyckades ta seedningsplatsen, och är i alla fall bland de 32. Får se om vi kan fixa en match till. I så fall kommer vi till den sextondelsfinal som jag hade velat nå i singel, säger Christer Blom.