Grästävling inledd på grus

Stina Lillemose är inte bara tävlingsledare, utan var själv med och hoppade under torsdagen. FOTO: Lars-Åke Englund

Amanda Andersson från HERF fick en placering och en clear round under torsdagens tävlingar. FOTO: Lars-Åke Englund

HÄSTHOPPNING Björbäcks fyra dagar långa sommarhoppning är igång. Men i år valde man att förlägga första dagens klasser till grusbanan.

– Vi hade lite lägre klasser och många unghästar, och gruset ger dem lite enklare förutsättningar när man inte vet hur vädret blir, säger tävlingsledare Stina Lillemose.

Tre gånger var Jenny Lange från Susedalen på bommarna under sitt varv på torsdagens avslutande 1.10-hoppning, men marginalerna var på hennes sida och med snabbaste tid i andrafas kunde hon kvittera ut finaste rosetten efter avslutad klass.

De fyra ryttarna från Hallands Equestrians hade vitt skilda ritter i klassen. Lovisa Nätterqvist och Rebecca Paulsson levererade var sin dubbelnolla och tog hand om placeringarna tre och fyra. Leonora Johansson och Klara Nordström blev båda uteslutna.

Knappt hade speakern sagt att Johansson var den som vann den föregående klassen förrän Cirka S vägrade på det första hindret. Två försök till gav samma resultat.

Nordström kom lite längre, men efter två vägran på första hindret och en på tredje fick också hon och Samirca lämna banan utan fullgjord uppgift.

Efter första dagens klasser flyttar nu tävlingarna över till gräsbanan som fixats till för året.

– Vi började göra om den i höstas, och sedan har det varit en process under hela våren. Det var en del höjdskillnader som planades ut, och samtidigt sponsrades vi med robotgräsklippare, så nu har den blivit supertät och kanon, säger Lillemose.

Under dagarna tre är det knappt 400 starter som ska göras på gräset. 156 gjordes på gruset under torsdagen.

– Det har varit lite upp och ner med antalet starter de senaste åren, men vi är absolut nöjda med årets antal. När vi nu har gjort om gräsbanan gör det att vi får mer tid att preparera mellan klasserna än vi haft med fler startande, säger Lillemose.

När LT-sporten når tävlingsledaren har fredagens banor precis byggts färdigt.

– Nu går vi här och myser och håller tummarna för att vi har vädret med oss i helgen, säger hon.