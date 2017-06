Getstölden kan vara på väg att klaras upp

HÄSSLEHOLM Den uppmärksammade stölden av geten Getrud har nu utretts av polis.

Ärendet är överlämnat till åklagare som ska ta ställning till om åtal ska väckas.

– Under mina 30 år hos djurpolisen har jag väl aldrig varit med om något som har väckt så stor uppmärksamhet som detta, säger Lena Jacobsson, förundersökningsledare hos djurpolisen i Stockholm.

Två personer är hörda i samband med stölden, en utrikesfödd man och en kvinna från Stockholm.

– Ingen av dem har någon som helst anknytning till området där geten stals. De har inte heller kunnat förklara varför de lade beslag på geten, säger hon.

– Det verkar som om det bara var någon slags ingivelse.

Nu har ärendet gått vidare till åklagare Petra Götell vid Söderorts åklagarmyndighet. Om åtal ska väckas är ännu så länge oklart.

– Det kommer förmodligen att hållas flera förhör, nu åklagarledda innan det tas ställning till om åtal ska väckas, fortsätter Lena Jacobsson.

Petra Götell har just nu semester. Åklagarexpeditionen meddelar att ärendet ligger vilande ännu så länge, eftersom det tillhör de lågprioriterade ärendena. Ännu så länge lyder brottsrubriceringen djurplågeri.

Det var den 23 maj som ägarna till killingen, familjen Mårtensson Winberg som driver Glada Getens gårdsmejeri, upptäckte att geten var försvunnen. Den räddades senare ur en stekhet bil under Skanstullsbron i Stockholm.

I väntan på hemtransport fick hon bo på Skansen. Den lilla geten transporterades sedan i hundbur tillbaka till Lilla Oberöd och togs under stor mediebevakning emot av den överlyckliga familjen.