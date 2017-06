Tar sommarlov efter derbykryss

FOTBOLL Laholm avslutade vårsäsongen med en poäng borta mot Kvibille.

– Vi spelar kanonbra första halvtimmen, men sedan faller vi in i deras spel, säger tränare Blerim Rrahmani.

Matchfakta Kvibille BK-Laholms FK 1-1 (1-1)

div 2 sydvästra Götaland, dam

Mål LFK: Julia Olsson

Domare: Joselino Delgado Morales, Varberg

Julia Olsson nickade in 0-1 redan i matchens andra minut, och Laholm gjorde det bra under de första 30 minuterna. Men när matchen nått halvtimmens spel slog hemmalaget in kvitteringen på en frispark som letade sig direkt i mål.

– Vi slappnar av och faller in i deras långbollsspel. I andra halvlek försöker vi börja spela boll igen, men så gör vi något misstag i någon situation, och sedan vågar vi inte fortsätta med det eftersom Kvibille har sina långbollar som de ställer om med, säger Rrahmani.

Laholm går nu till sommaruppehåll som tabellfemma, med häng på fjärdeplatsen. Upp till topp tre är det dock långt.

Matchen mot Centern som skulle spelats i helgen är skjuten på framtiden, liksom DM-matchen mot Valinge.