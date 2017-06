Kö för att bli av med mynt

Laholm På fredag är sista dagen att betala med de gamla mynten.

Med det i åtanke öppnade sparbanken mynträknaren för alla – det rasslade mycket.

– Vi har haft obruten kö, berättar Carola Svensk, privatmarknadschef på Laholms Sparbank.

På fredag är sista dagen att använda mynten modell äldre som betalningsmedel, men det är ännu många gamla mynt kvar ute i landet.

– Man hör på Nyhetsmorgon hur mycket mynt som fattas, säger Carola Svensk.

Hon fortsätter att med att säga att det är svårt för många kunder idag att växla in pengarna och därför var det fritt för alla, oavsett vilken bank man har, att växla in sina mynt hos Laholms Sparbank under tisdagseftermiddagen.

– Detta är en del i att vi försöker göra gott för samhället. Att göra skillnad och hjälpa till. Det är vad en sparbank är till för i grund och botten, säger hon.

Under de senaste veckorna har växelautomaten gått varm på sparbanken.

– De sista dagarna har det växlats in mynt för omkring 40 000 kronor om dagen, berättar Svensk.

Under tisdagen var köerna längre än vanligt.

– Vi måste beakta de lagkrav som finns gällande pengatvätt och liknande. Därför kan man växla in upp till 1000 kronor, förklarar hon.

I vanliga fall är det en avgift för att växla in mynt, men under dagen var den borttagen.

Det togs nummerlapp efter nummerlapp vid entrén och receptionen fylldes med människor med påsar med mynt i handen.

– Det var en ren tillfällighet att jag såg detta. Jag vet inte vad jag hade gjort om jag inte hade sett det. Jag har inte ens funderat på det, säger Carolin Gunnarsson som har tömt spargrisen där hemma till idag.

Sparbanken är nöjda med hur de har nått ut med detta och menar att det verkar uppskattas.

– Vi hade över 130 delningar på Facebook. Så många har vi aldrig haft, säger Christel Alm, marknadsansvarig.

Utöver facebook har de även annonserat om det i tidningen.

– Jag läste det i tidningen, berättar Kurt Jönsson som däremot har haft nytta av sina mynt ända in i slutet.

– De är bra att ha när jag spelar pensionärspoker, då är det bra med enkronor, förklarar han.