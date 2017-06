Högaborg fortsätter att slå LFK med 2-1

Fotboll Laholms FK var mycket nära att få med sig en poäng mot Högaborg men istället blev det, för fjärde mötet i följd lagen emellan, tung förlust med 2-1 för LFK.

– Jag är jättenöjd med prestationen. Vi skapar för att göra fyra, fem mål på ett topplag, säger tränare Peter Åberg.

Matchfakta Div 2 svg, herr

Laholms FK-Högaborgs BK 1-2 (0-1)

Mål LFK: Jonatan Eriksson (straff)

Domare: Ivan Prgomet, Helsingborg

Det var trean mot fyran i tabellen.

LFK skapade omgående ett par chanser. Jonatan Erikssons avslut räddades med en benparad och Fredrik Johnsson var bara centimetrar ifrån ett jätteläge när bollen tåades bort.

Högaborg gjorde 1-0, och det var synnerligen snöpligt för LFK. Ett skott från håll gick i mål via Rasmus Lundgren.

– Det får Rasmus ta på sig. Jag vet inte riktigt vad som händer där faktiskt, säger Åberg.

0-1 föll i minut tolv och i kraft av målet kunde Högaborg etablera spel på LFK:s planhalva. Gästerna var på vippen att rinna igenom men LFK:s försvar stod pall för trycket.

Mot paus fick LFK bättre koll på Högaborgs mittfält och lyfte igen. Jonatan Eriksson fick ett friläge sedan bollen studsat hans väg. Avslutet hastades dock iväg och blev ett enkelt byte för Högaborgs keeper.

Två hörnor blev farliga. Eriksson avslutade på nytt på målvakten och på returen fick duktige Erik Pålsson inte träff när han fläkte sig nära mål. Jesper Wennström avslutade på den andra hörnan men i täck där LFK:arna förgäves ropade på hands.

Lucas Ragnarsson hade också ett bra försök på frispark.

– I paus sa vi att vi skulle ha tålamod och köra på. Vi kan inte mäta prestationen i att vi ligger under med 1-0 i det läget, säger Åberg.

Andra halvlek inleddes med en Högaborgskanon i ribban.

I minut 57 gjorde gästerna ett omdiskuterat 2-0-mål på frispark. Brandon Camacho, tidigare Alet och Halmia, skruvade bollen i ribban och stolpen men var bollen verkligen över linjen?

– Omöjligt med den skruven. Finns inte en chans att hela bollen är över linjen, säger Åberg tvärsäkert.

LFK påverkades inte nämnvärt av kallduschen.

– Ja tror att spelarna känner att vi inte har något att förlora. Det är bara att släppa på bromsen och gasa.

Jonatan Eriksson var nära att peta in ett inspel från Felix Albrektsson men fick istället gult kort för satsningen mot målvakten.

Högaborg kontrade och hade två fräsande skott över, men det var mycket LFK.

Oskar Hemhagen kom in och fick ett bra läge på nick efter inlägg från Marcus Nilsson. Men bollen utanför.

I den 80:e minuten fick LFK straff sedan bollen slagit på Högaborgares arm. Jonatan Eriksson rullade in 1-2 och LFK inledde jakten på en kvittering.

Det fanns möjligheter. Den bästa skapade skicklige Besfort Shulemaja, som tog sig fram och avslutade i kryssribban. Bollen rullade längs mållinjen och spelades in där Högaborgs målvakt Dennis Konstantinovic gjorde en klassräddning på Oskar Hemhagens avslut. Även Zett Wyke hade ett avslut som Konstantinovic klarade.

– Han var duktig deras målvakt. Vi gör en jättefin insats och ska göra fyra, fem mål på våra chanser. Mot ett topplag, säger Åberg och skakar på huvudet åt resultatet som likt Sverige i VM -90 förföljer LFK i mötena med Högaborg.

En uppgift återstår innan vilan: Wormo borta.

– Viktigt att studsa tillbaka direkt så att vi inte tappar mot lagen under.