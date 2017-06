Ekeroth (SD) ersatt i justitieutskottet

Den sverigedemokratiska politikern Kent Ekeroth har blivit ersatt av den nyligen till partiet rekryterade Patrik Reslow, rapporterar DN.

Händelsen sker i ljuset av att Ekeroth sedan tidigare uppmanats av partiet att lämna sin plats i utskottet. Detta med anledning av att han åtalats för misshandel efter en händelse i Stockholm i somras.

Ekeroth har dock vägrat att lämna sin plats som stått tom under tiden som han tagit en så kallad time out. Under tiden har han ersatts av Reslow.

– Jag har ersatt Kent som hans efterträdare. Jag är arbetande suppleant eftersom Kent har timeout för tillfället, säger Patrick Reslow till DN.

Under onsdagen faller domen mot Kent Ekeroth.