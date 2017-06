Returen kan spelas innan hot är utredda

FOTBOLL Skottorp ledde med 13‑0 och minuter återstod när domaren valde att blåsa av några minuter före matchen mot Halmstad Inter FC var slut.

Innan situationen hunnit redas ut är det under onsdagen dags för returmöte på Gröningen i Skottorp.

– Vi undrar om de kommer för att spela fotboll, eller om de är sura och bara tänker ställa till elände, säger Skottorps tränare Mikael Gustafsson.

Knappt hade Skottorp hunnit smälta storsegern mot Roj Ava – där det bestående intrycket var att motståndarna lämnat planen i protest under tio minuter – förrän nästa rabalder uppstod. Bortamatchen mot Halmstad Inter FC i onsdags närmade sig sitt slut. Då valde domaren Ghaith Ali Naeem att blåsa av tillställningen i förtid.

– Han kom ut till mig och pratade, säger Mikael Gustafsson.

– Jag hör vad de säger, de är arga och besvikna och kommer nog bara att försöka springa efter och skada era spelare. Jag bryter matchen nu, för er säkerhet, sa han, fortsätter Gustafsson.

Då hade hemmalaget fått två utvisningar på spelare, samt fått tränaren avvisad efter protester.

– Jag tror att det var när vi gjorde 10-0. Deras tränare ville ha det till offside, men domaren förklarade varför det inte var det. Tränaren blev bara mer och mer aggressiv, säger Gustafsson.

En vecka efter det inträffade, alltså i morgon onsdag, möts lagen igen eftersom serien vänder. Och då är händelserna i Halmstad långt ifrån utredda.

– Vi förstår inte varför de tappade humöret sista tio minuterna. De hade några duktiga spelare i laget, men det var också en del spelare som inte brydde sig om bollen utan istället delade ut fula tacklingar och sparkar. Men våra spelare hann som tur var hoppa undan, säger Gustafsson.

Halmstad Inter ligger sist i serien, utan inspelade poäng. Matchen mot Skottorp var den tredje för säsongen då man släppte in mer än tio mål.

– Det var inte deras första förlust, så på något sätt tycker man ju att de borde ha lärt sig vid det här laget, säger Gustafsson.

Från förbundets sida inväntar man domarrapporten innan man kan gå vidare med ärendet.

– Vi väntar på domarens redogörelsen. Innan vi fått den kan vi inte behandla eller kommentera frågan. När vi väl får in den kommer vi begära in yttrande från föreningarna, och de brukar få en vecka på sig att svara, säger Gert-Inge Svensson.

Det betyder i sin tur att även om domarrapporten kommer in till förbundet innan onsdagens match, så kommer ärendet ändå inte hunnit avslutas vid avspark.

Kan returmötet spelas innan det är utrett vad som hänt och om det föreligger något hot?

– En bra fråga som jag tyvärr inte kan ge något bra svar på. Men så länge vi inte fått in något från domaren får vi utgå från att matchen ska gå då den är planerad, säger Svensson.

Ärendet lär inte heller ta slut i och med domarrapporten.

– Så fort vi fått reda på vad som har hänt och domaren pekar ut vilka spelare som han anser gjort vad så kan vi hantera situationen. Men samtidigt kommer han få en anmälan emot sig från vår tränare som inte tyckte att han höll måttet, säger Halmstad Inters ordförande Lars Jansson, som dock själv inte var på matchen utan bara hört om det i efterhand.

Fotnot. Laholms Tidning har vid upprepade tillfällen sökt domaren för en kommentar, men utan att få svar.