Höll tätt efter fjärde målet

FOTBOLL Våxtorp/HaSko tog under söndagen sin åttonde seger för säsongen och gick åter upp i serieledning. Men marginalerna mot Sennan var lika små som gräset var högt.

Matchfakta Våxtorp/HaSko-Sennans IF 4-3 (1-1)

div 4, dam

Mål VHS: Erica Johansson 2, Ida Andersson, Sanna Nilsson

Domare: Ivan Contos, Halmstad

Till slut belönades publiken som stod ut med tidvis regnstänk och byiga vindar i Våxtorp. Hemmalaget Våxtorp/HaSko vann med 4-3 mot bottenlaget Sennan, men segern satt hårt inne. Något den inte borde gjort med tanke på antalet chanser och det faktum att Sennan inledde matchen med en spelare mindre.

– De hade en spelare som missat att hon var uttagen, och Sennan frågade om vi kunde skjuta lite på matchstarten. Så vi väntade tio minuter innan vi drog igång, säger Jessica Andersson som fick se sitt lag spela med en spelare mer under nästan hela första halvlek.

Och med 1-0 i första minuten genom Erica Johansson kunde starten knappast varit bättre. Eller?

– När vi får 1-0 direkt och de är en spelare mindre så känns det som att det ska gå väldigt lätt, säger Jessica Andersson.

Det tog dock bara tre minuter för Sennan för att slå in kvitteringsbollen.

Scenariot skulle upprepa sig.

Våxtorp/HaSko återtog ledningen 20 minuter in i andra halvlek sedan Ida Andersson rundat målvakten och rullat bollen i mål förbi en hemstörtande Sennanspelare. Två minuter senare var det åter kvitterat sedan ett inspel från höger möttes av en Sennanspelare innan Izabell Pettersson i hemmamålet hann ut.

Och när Sanna Nilsson satte 3-2 på en hörna i minut 71 varade glädjen än en gång bara i två minuter innan Sennan kontrade in 3-3.

En gång är ingen gång. Två kanske en olycklig slump. Men tre gånger under samma match?

– Nej, det är något som inte riktigt stämmer. Så fort vi gör ett mål så är det som om huvudet stängs av på några av spelarna, säger David Andersson.

Under hela matchen radade hemmalaget upp chanser, men utan att få till de avslut man ville. Flera gånger rullade bollen retfullt sakta in i famnen på motståndarmålvakten, andra for den en bit över ribban.

– Bollen fastnar i gräset. Det är jättesvårt att spela i dag, konstaterar Jessica Andersson, med rätta irriterad över en ovanligt långhårig gräsmatta som stoppade upp spelet och ökade skaderisken.

– Motståndarna påpekade det när de kom, och vi håller med. Gräset var för långt, fastslår Jessica Andersson.

Efter alla de klara målchanserna var det till slut en slumpartat situation som skulle ge hemmalaget segern. En utspark från Sennan studsade på en av lagets spelares fot och vidare upp på handen. Domaren blåste frispark och Erica Johansson la upp bollen en bra bit utanför straffområdet. Skottet var dock väl avvägt, och bollen seglade in mellan ribban och Sennans målvakts utsträckta händer.

Matchuret stod då på 88. Gästerna fick en okej chans att på nytt utjämna, men när hoppande spelare ändå inte nådde tillräckligt högt på Sennans övertidshörna rann kvitteringschansen ut i sanden.

– Vi skapar tillräckligt med chanser för att avgöra matchen mycket tidigare. Men vi får inte till avsluten, säger David Andersson.

– Ändå lyckas vi göra fyra mål, säger Jessica Andersson.

Segern innebär på nytt serieledning med en poäng före Lilla Träslöv. Vinner man derbyt mot KS Dam på onsdag leder man definitivt serien över sommaruppehållet.

– Vi hade räknat med att vara ett lag för övre halvan i år, men jag är faktiskt lite förvånad över att vi leder serien, säger David Andersson.