Halv revansch efter utklassningen

FOTBOLL När Ysby och Walldia möttes på Munkavallen för två omgångar sedan vann YBK med 13-3. Returmötet på Wallevi blev 3-3.

– De kämpar som djur och är väl värda en poäng, säger Ysbys tränare Tomas Karlsson.

Matchfakta BK Walldia-Ysby BK 3-3 (1-2)

div 7 södra, herr

Mål BKW: Egzon Behramaj 2, självmål

Mål YBK: Daniel Pålsson, Otto Nilsson, Emil Axelsson

Domare: Nasser Gashi, Halmstad

En timme före match hade Walldia bara elva spelare att tillgå. Några telefonsamtal senare hade man åtminstone två avbytare, varav en var halvskadade Egzon Behramaj. Han skulle komma in och göra två mål i matchen, men inledningsvis har hemmalaget full fokus på försvaret.

– Vi har släppt in för många tidiga mål. Senast vi mötte Ysby låg vi under med 0-3 efter tio minuter, säger spelande tränare Kenan Ramadani.

Ysby skulle ta ledningen, men Walldia kvitterade. Ny Ysbyledning strax före paus vändes till 3-2 i början av andra. Ex-walldianen Emil Axelsson nickades sedan in slutresultatet 3-3.

Strax därpå fick Walldias Jonas Nilsson sitt andra gula kort. Båda ostskivorna var hårda, och det röda som de resulterade i extremt tufft.

– Efter utvisningen försöker vi bara hålla poängen. Jag är nöjd med samtliga, men lite extra med Oliver (Håkansson) och Joacim (Sörensen), säger Ramadani.

För toppjagande Ysby innebar krysset ett tungt poängtapp.

– Vi styr och ställer i matchen, men gör inte tillräckligt med mål. Vi har pratat om att inte få panik om vi ledde med många mål, men det får vi ändå. Vi har gått bra mot slutet, och är inte vana att hamna i underläge eller att bara inte leda, säger Tomas Karlsson.

– Nu gick nog tåget för toppstriden, tror han.