Fem-etta för akademin

Fotboll Våxtorp försvarade sig väl och gav Laholms FK Akademi tufft motstånd. Åtminstone till en början. Innan matchen var över hade LFK gjort fem mål och Våxtorp ett.

– I paus sa vi att nu kör vi fullt ut sedan tar vi uppehåll, säger LFK:s tränare David Silvandersson.

Matchfakta Div 7 södra, herr

Laholms FK Akademi-Våxtorps BoIS 5-1 (2-0)

Mål LFK Ak: Victor Johansson 3, Jonatan Jacobsson 2

Mål VBoIS: Jacob Schön

Domare: Fredrik Engman, Åled

Jonatan Jacobsson var första halvleks förgrundsfigur. Först curlade han läckert in 1-0 med yttersidan i den 20:e minuten.

Efter 37 minuters spel rakade han sedan in 2-0 på Stojan Wejerheds inspel.

– Jonte gör det väldigt bra. Han har lekstuga i första, berömmer Silvandersson.

De första 45 var annars en tillknäppt historia som inte bjöd på mycket målchanser. Våxtorp förvarade sig väl framför utespelaren Niklas Ternander, som fått dra på sig målvaktshandskarna, och styrde spelarna framför på ett föredömligt vis.

– Vi gör det helt okej i första. Bakåt är det bra. Vi har många spelare sjuka och ingen riktig målvakt. Men så är det ibland, säger VBoIS tränare Ruben Orellana.

Efter timmen spelad gjorde LFK 3-0. Edvin Frick förlängde Viggo Perssons frispark och Victor Johansson vinklade bollen i mål.

Våxtorp fick ett par biljetter in i matchen med några farliga lägen. Man tog dem dock inte. Bland annat skickades en straff högt över Markus Johanssons mål efter hands på LFK:are.

– Vi försöker ändå ge det chansen och går upp på tre anfallare. Det är också då vi gör vårt mål, säger Orellana.

Det var Jacob Schön som rakade in sin egen retur i nät till 1-3.

– Tyvärr är vi för passiva och kommer för sällan till avslut och på slutet får vi det jobbigt, fortsätter Orellana.

4-1 låg Lucas Pettersson bakom. Victor Johansson förpassade kulan i nät.

Johansson gjorde även 5-1 när han skickade in Joseph Wahlunds läckra nickpass efter inlägg från Erik Gunnarsson.

– Vi visste att vi skulle få chanser i andra om vi hade tålamod och fortsatte att rulla och vända spelet. Det var bara att köra på och ge varandra positiv energi.

– Vi hade ett stort spelövertag matchen igenom och visste att Våxtorp skulle få det jobbigare i andra när tröttheten kom, säger Silvandersson.

Plus i kanten kvitterar Victor Johansson ut.

– Han kunde väl gjort något mål till men han är alltid på plats och tappar inte många bollar idag.

Bäst betyg i Våxtorp kvitterade Nicholas Eliasson ut.