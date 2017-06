Konfirmander genom ett sekel skildras på utställning

veinge by Barnkläder, leksaker, veterantraktorer och konfirmandkort. Det är Veinge hembygdsförenings midsommarutställning i ett nötskal.

I år ordnas den för 46:e gången i Veinge by.

År efter år lägger medlemmarna i Veinge hembygdsförening ner ett otroligt gediget arbete inför årets sommarutställning. 2017 års utställning är inget undantag.

– Vi har hållit på sedan 1971, och vi har alltid utställningen på midsommardagen, säger Siv Hjalmarsson som är ordförande i föreningen.

I år har de flera teman, och det finns massor av saker för besökarna att titta på.

– Vi ska bland annat ha veterantraktorer här, och folk ska kunna åka en runda med balavagnar. Man ska kunna höra hur de låter, det är nostalgi för många, säger föreningens sekreterare Kerstin Olofsdotter-Petersson.

Inne i en av föreningens lokaler finns det en utställning på temat barn.

– Många har skänkt saker till föreningen, och där det finns en historia bakom så har vi skrivit ned det och fäst på plaggen eller sakerna, säger Kerstin Olofsdotter-Petersson.

I en annan av föreningens lokaler täcks väggarna av en bildutställning med konfirmationskort från 1899 och fram till dags dato.

– Vi hade en hel del bilder i föreningen, men det var först när vi fick kyrkoherde Sven-Olof Johanssons samling, som vi kom på att vi kunde göra en utställning av det, säger Siv Hjalmarsson.

Kerstin Olofsdotter-Petersson har också fått fram gamla konfirmationsböcker, där det står namn på de konfirmerade och vilka betyg de fick bland annat.

– Konfirmationen var väldigt viktig förr. Var man inte konfirmerad fick man inte gifta sig, och inte ta vilka jobb som helst, säger Siv Hjalmarsson.

Det bjuds också på en hel del musik i Veinge by under midsommardagen. Kristina och Benkt Åscar inleder i kyrkan, där det hålls en musikstund, och senare under eftermiddagen blir det dans runt midsommarstången.

– Det brukar bli lite som en hemvändardag. Och utställningen har vi bara en enda dag, så det gäller att passa på, säger Siv Hjalmarsson.