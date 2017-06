GIF/VIF redo för seriefinal

Fotboll Genevad/Veinge IF går starkt i division 5. Laget leder serien på två poäng mer än IF Bua. Under torsdagskvällen möts lagen på Veinge IP.

– Vi är väldigt taggade och ser fram emot matchen mycket, säger GIF/VIF:tränare Kim Gustafsson.

Lagen har mötts tidigare. GIF/VIF stötte på Bua i DM ifjol och åkte ut mot nordhallänningarna.

– De var vassa då. Vi blev lite tagna på sängen. Bua var skickliga i omställningarna och duktiga på att utnyttja våra misstag. De var raka och effektiva i sitt spel, utan att för den delen vara ett icke-spelande lag, berömmer Gustafsson.

Bua är obesegrade i årets division 5-serie. Imponerande med tanke på att man fick sin plats först sedan Walldia valt att kliva neråt i seriesystemet. Bua hade då förlorat kvalet mot Kornhult/Hishult efter två oavgjorda matcher där laholmarna gick vidare på fler gjorda bortamål.

– Bua kommer att vara ännu vassare än när vi mötte dem i DM ifjol. De har visat sig vara väldigt svårslagna.

GIF/VIF kommer inte att ta hänsyn till att det är seriefinal i sitt sätt att spela.

– Vi kör på som vanligt. Men vi har en ödmjuk inställning till matchen. Vi har mött Bua och förlorat och de ligger där de ligger i tabellen. Det kommer att krävas extremt hårt arbete.

– Men vi är med där uppe för att vi har gjort jobbet och trott på det vi gör. Vi har haft tur i några matchen men vi har förtjänat det genom det arbete vi lagt ner, säger Gustafsson.

Lagkapten Alexander Nilsson är avstängd tillsammans med Marcus Petersson och Matthew Rosén är bortrest.

– Vi har haft ganska många olika uppställningar hittills men det har inte påverkat oss negativt tidigare, avslutar Gustafsson.

GIF/VIF:s lag: John Novak, Simon Anderson, Henrik Niit, Anton Hemhagen, Kewin Hansen, William Åberg, Noak Pettersson, Besart Mazreku, Leo Gustafsson, Jacob Björk, Charlie Boson. Avbytare: Visar Demaj, Fabian Andersson, Oskar Liedholm, John Eriksson