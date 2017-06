Tjejer på motorfest

Edenberga Tjejerna stod i centrum vid lördagens motorfest på Lunnagårdsbanan.

Under våren har det via kommunens fritidsledare genomförts ett tjejprojekt kopplat till motorsport och Laholms Motorklubb. Efter visst krångel hade det blivit två folkracebilar.

Men den lila Volvon döpt till Dunken trilskades. Klubbens mer rutinerade mekar jobbade under förmiddagen för att koppla runt billarmet och motordödaren. Till sist blev det fart i maskin och kombin kunde snurra runt banan. De som ville fick åka med, fast med mer rutinerade förare. Tjejgruppens bilar har dubbla stolar.

Några tävlingar för de unga tjejerna som fångats av sporten blev det inte. Än så länge har de inga riktiga förarlicenser, och ska därför vara ensamma ute å banan.

– Men jag ska gå vidare och ta licens. Det här gillar jag, konstaterar Sara Nilsson, som tidigare kört moped och fyrhjuling, men inte bil.

Så mycket meckande har det inte blivit för tjejgruppen som mest var uppe i 15 deltagande. Istället har det var teori, och så har nybörjarna ägnat sig åt att måla den lila Volvon.

– Nu har vi bilar. Förhoppningsvis blir det fortsättning, säger fritidsledaren Patrik Ekström.

Under eftermiddagen genomförde Laholms stuntman Roy Hansson ett fall från 18 meter med landning i 800 papplådor.