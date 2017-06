Saknar det sista lilla framåt

Viktor Svensson gjorde Hasslövs mål i mötet med Trönninge IF. HIS föll med 3-1 och har fortsatt svårt att få till det famför mål. Foto: Johan Jönsson

Fotboll Hasslövs IS förlorade den viktiga matchen mot Trönninge på Tuvasvallen. Hemmalaget vann med 3-1 och gick upp på samma poäng som Hasslöv.

– Resultatet är inte mycket att säga om. Det är rättvist. Trönninge är bättre än oss, säger HIS assisterande tränare Niklas Hallgren.

Matchfakta Div 6 södra, herr

Trönninge IF-Hasslövs IS 3-1 (1-0)

Mål HIS: Viktor Svensson

Domare: Egzon Bajramaj, Laholm

Hasslöv sladdar i division 6-tabellen. Mot Trönninge kom tredje raka nederlaget. Förlusten innebar också att Trönninge gick ikapp poängmässigt.

– Det ser ut lite som det gjort under hela säsongen. Vi spelar ganska bra men får inte till det där sista lilla offensivt, säger Niclas Hallgren, som i Lars Palmgrens frånvaro hade befälet tillsammans med Robert Palm.

Hasslöv började bäst och skapade några möjligheter. Joel Åkesson och Lucas Andersson var framme en var sin gång och oroade framför Philip Walhéd i TIF-buren.

Trönninge jobbade sig in i matchen och tog över allt mer i medvinden.

– Vi rullade bra i början. Fick ut bollen på kanterna och skapade lägen. Men Trönninge tog sig in i matchen och utnyttjade medvinden bra med bollar över vår backlinje på kanterna, säger Hallgren.

Jonathan Pihl, med just TIF som moderklubb, fick visa sig på styva linan i HIS-målet vid ett flertal tillfällen.

Med fem minuter kvar till paus fick han dock kapitulera när Trönninge vann boll på mitten, slog om och hittade upp på forward som vände bort sin bevakare innan bollen skickades i nät. Calle Bergman var det som gjorde 1-0.

– Jag vänder åt fel håll och han får i princip fri lejd att placera in bollen, säger Hallgen.

– I paus gick vi ner med en mittfältare för att få bättre grepp om deras spelare som kom ner och hämtade mycket boll. Vi skulle gå in tuffare. Men vi vinner för få närkamper – hamnar på mellis och ligger för långt ifrån.

Hasslöv kunde flytta upp spelet i andra halvlek. Det fanns möjligheter, bland annat för Robert Persson men det blev inte riktigt farligt och efter timmen spelad kontrade Trönninge in 2-0. Axel Andréasson var sist på bollen i röran framför Pihl i Hasslövsburen.

– Vi har mycket boll på Trönninges planhalva men det blir liksom inget av det. Vi tar oss inte förbi gubben och de avgörande passningarna blir antingen för långa eller för korta.

I minut 72 skickade dock Viktor Svensson in 1-2 i vad som nästan får betecknas som ett motlägg med TIF:s spelande tränare Martin Svensson.

Mycket mer åstadkom Hasslöv dock inte framåt. Istället kunde TIF på nytt ställa om och snyggt göra 3-1 när Eric Stenberg satte bredsidan till på ett inspel från vänster.

– Vi kommer till lägen men inte till några farliga lägen. Det är det sista som fattas, säger Niclas Hallgren frustrerat.

Jonathan Pihl i mål kvitterar ut högst betyg i Hasslöv. Gustav Palm stod för ett piggt inhopp och Albert Bengtsson krigade också på bra på mitten.

Hasslöv och Trönninge har båda elva poäng och ligger precis ovanför nedflyttningsstrecket.