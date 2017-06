Långt till toppen för LFK

Fotboll Det var jämnt och svängigt när Laholm tog emot Lerkil. Serieledarna vann med 3-2.

– Det känns åt helsike! Vi ska ha poäng här sett till hur det ser ut, säger LFK:s tränare Peter Åberg besviket.

Matchfakta Div 3 svg, herr

Laholms FK-Lerkils IF 2-3 (2-2)

Mål LFK: Max Sjöstrand, Jonatan Eriksson

Domare: Daniel Gorgievski, Ystad

Det var matchen LFK inte fick förlora för att ha chans på en topplacering. Det blev dock en svidande uddamålsförlust och nu känns strid om serieseger långt borta.

– Det finns inte en chans att vi tar in elva poäng på Lerkil. Men det gäller att inte falla igenom. Det är inte jättelångt neråt, säger Åberg.

I första halvlek var gästerna det något bättre laget – rejäla och fysiskt starka. LFK stod dock upp bra och det var jämnt.

Laholm hade två farliga hörnor och en stor målchans när Erik Pålsson inte fick ordning på avslutet efter fin vänsterfrispark från Jesper Wennström.

I den 17:e minuten tog Lerkil ledningen. En andraboll efter hörna spelades in och sattes tillbaka till en ren spelare som säkert placerade in kulan på volley med bredsidan.

LFK fick en jättemöjlighet att kvittera men Jonatan Erikssons avslut efter Felix Albrektssons inspel for över mål.

Hemmalaget utjämnade efter en fin individuell prestation av Max Sjöstrand som vände ut och in på sig själv innan han vek in bollen i nät med vänsterfoten.

Kort därefter var LFK i ledning sedan Jonatan Eriksson enkelt kunde förpassa Rasmus Liedmans framspelning i öppet mål.

Efter halvtimmen spelad var det dock lika igen när ett inspel från vänster skickades i nät av en centralt stående gäst till 2-2.

Lerkil kunde varit i ledning i paus. Man var en rungade stolpträff efter ny andraboll efter hörna ifrån 3-2.

– Vi kuggar inte i riktigt i första och sätter inte försvarsspelet. Men Lerkil är fysiska och svårspelade. Sedan är det starkt av oss att vända tillbaka efter underläget och vi kunde gjort något mål till, säger Åberg.

Andra halvlek blev mer händelsefattig. Matchen stod länge och vägde. Det var dock LFK som hade möjligheterna med ytterligare en farlig hörna och ett par bra inspel. Max Sjöstrand sköt i burgaveln på det ena och på det andra var Felix Albrektsson inte riktigt vaken.

Närmast var Laholm när Rasmus Liedman sköt en frispark som gick strax utanför Lerkils målvakts vänstra kryss.

I den 73:e minuten tog Lerkil ledningen efter ny hörna (gästerna skapade runt 15 hörnor under matchen). En kort variant till fristående spelare som fick god tid på sig att ställa in siktet och skjuta in 3-2 bakom Rasmus Lundgren.

– Irriterande! Vi har pratat om deras varianter, bland annat denna, senast i torsdags på träningen. Ingen kommer upp i press och han får måtta, säger Åberg.

Jonatan Eriksson fick ett jätteläge att kvittera men avslutet på Besfort Shulemajas hårda inspel gick över ribban. Alfred Karlsson hade ett försök med vänsterfoten i bra läge men bollen rakt på målvakten.

LFK fick inte till några riktigt farliga möjligheter på slutet och föll med 3-2.

– I andra lugnar matchen ner sig och vi får bättre grepp. Deras mål är otroligt irriterande. Sett till både spel och chanser känns det åt helvete att förlora den här matchen, säger Åberg.

LFK får ladda om snabbt. Redan på onsdag väntar nytt Hallandsderby. Denna gång mot Stafsinge.

– Vi har aldrig vunnit i Stafsinge. Så det är på tiden. Spelarna är inte mer än människor så nu är det upp till oss ledare att få dem att ladda om, avslutar Peter Åberg.