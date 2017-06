Skogaby missnöjt efter att ha hämtat upp 0-2

FOTBOLL Upphämtning av 0-2-underläge till 2-2 och poäng för Skogaby. Men det var knappast nöjda miner i hemmalaget.

– Det var rätt nedstämt efteråt. Med alla lägen vi skapar så ska vi vinna, säger tränare Stefan Mårtensson.

Matchfakta Skogaby BK-Unnaryds GoIF 2-2 (0-2)

div 7 södra, herr

Mål SBK: Måns Thorstensson (str), Arton Gjinovci

Domare: Egzon Bajramaj, Laholm

Några otursminuter mitt i första halvlek kostade poäng för Skogaby. Efter att ha hemmalaget tryckt på och fört matchen under första 25 fick gästande Unnaryd ett kontringsläge och satte 0-1.

SBK reste sig, jobbade till sig en straff, men missade den. I anfallet efter fick Unnaryd straff, och satte den till 0-2.

– Helt sinnessjukt. Det gick kanske lite för lätt i början av matchen, så att vi blir bekväma av oss, säger Mårtensson.

Andra halvlek var inte gammal när Skogaby åter fick en straff. Denna gång stegade lagkapten Måns Thorstensson fram och slog bollen i mål. Och efter timmens spel var det sedan utjämnat när Arton Gjinovci, straffmissare vid första tillfället, rullade in bollen i öppet mål efter förarbete av Kastriot Hajzeri och Arnon Khamphuak.

– Sedan öser vi på under sista halvtimmen utan att få in bollen. Vi kommer fram till straffområdet, men antingen trampar vi på bollen för länge, eller så tar deras duktige målvakt skotten, säger Mårtensson.

– Vi höjer oss i andra halvlek, men med allt det som vi skapar så ska vi vinna, fastslår han.