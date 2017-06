Regn, blåst, åska och sol i helgen

Skåne Helgens väder blir både regnigt och blåsigt och på vissa håll kan det även förekomma åska. Men det finns solchanser också.

Natten mot fredagen närmar sig en kallfront mot Skåne. Det blir regnigt och blåsigt i hela Skåne och runt 15 grader.

– Det kommer även in åskskurar under natten i de södra delarna, men som passerar bort mot nordost under förmiddagen, säger jourhavande meteorolog Marie Staerk på SMHI.

Under fredagseftermiddagen blir det lite mer varierat väder, med västliga vindar och tidvis vid kusten kan det blåsa uppemot 10 m/s. Och under fredagskvällen finns risk för mer regn som kan leta sig in över Danmark.

– Det kommer in ganska mycket moln och det kan bli enstaka regnskurar, men det finns även solchanser, säger Marie Staerk.

Under lördagen fortsätter det ostadiga vädret och inledningsvis kan det förekomma lokala skurar.

Molnen avtar dock under lördagseftermiddagen och det blir varmare – temperaturen hamnar runt 20 grader.

– Men det blir inte alls lika blåsigt som under fredagen, det blir svaga till måttliga vindar, säger Marie Staerk.

Nattemperaturerna i helgen hamnar endast runt 10 grader.

På söndagen ser det ut att bli lite stabilare väderläge, med sol och temperaturer upp till 21 grader och endast svaga vindar.