Omdiskuterad grav återigen i glömska

Frans Bylanders grav vid elvatiden under torsdagsförmiddagen. Foto: Lennart Sandén

Laholm Tack vare Frans Bylander står Lagafontänen på torget.

Som tack ser kommunen till att hans grav sköts – så länge det koms ihåg.

Frans Bylander var laxfiskare i Laholm. Vid slutet av 1920-talet hade Bylanders spritranson dragits in och för att få den tillbaka ska han, på förslag av bankkamrer Nilsson som ska ha varit intresserad av Bylanders konjak, skrivit om sitt testamente.

Han testamenterade då sina pengar till Laholms stad för att göra Stortorget vackrare.

Frans Bylander dog 1930 och 1933 invigdes Lagafontänen som möjliggjordes av hans pengar.

70 år efter hans död, år 2000, kom det in klagomål från allmänheten om att Bylanders gravplats var misskött.

Pengar från hans testamente hade avsatts för att sköta hans gravplats, men de var då slut. Det togs då ett beslut i kultur- och fritidsnämnden som bestämde att de skulle betala för skötseln.

Nu har dess kondition uppmärksammats igen, av Gamla Laholm.

– Jag blir lite sur, han har ju skänkt så mycket vackert, säger Lennart Sandén från Gamla Laholm.

Kultur- och fritidsnämnden fattade ett beslut senast i september om att förlänga avtalet med kyrkogårdsförvaltningen om gravskötseln med fem år till priset 1265 kronor om året. Ett avtal som säger att graven ska från grundskötsel och blommor i en kruka under delar av året.

Någonstans har det dock brustit i kommunikationen.

– Vi har haft skötsel av den i många år. Det är något som inte har fungerat, säger Hans-Ove Ottosson, kyrkogårdsföreståndare.

Det skickades i juli 2016 en påminnelse till KUN om att avtalet går ut vid årsskiftet och beslut togs vid ett sammanträdet i september.

– Av något skäl har ett beslut aldrig nått kyrkogårdsförvaltningen. Varför vet vi inte och det kommer vi aldrig att kunna reda ut, säger Thérèse Ehrenborg, kultursekreterare i Laholms kommun, som har förespråkat att graven underhålls.

På grund av antalet år som gått sedan Bylanders bortgång är graven idag skyddad av kulturmiljölagen och kommer därför aldrig att plockas bort.

– Jag håller med Gamla Laholm. Frans Bylander donerade en väldig kostnad på den tiden. Det är ingen som försöker komma undan, utan den ska vara skött.

Lennart Sandén har sett den bli värre och värre under året.

– Jag var vid min mors grav för två veckor sedan och undrade då över Bylanders eftersom den såg så tråkig ut, men de som jag pratade med på kyrkogårdsförvaltningen sade att de inte fått svar på brevet som de skickade för nästan ett år sedan.

Gamla Laholm tänkte till slut ta saken i egna händer under torsdagen.

– Vi ser bara att den förfaller. Vi tänkte det skulle bli lite fint nu till midsommar, säger Sandén.

Under torsdagseftermiddagen var den dock fin, utan deras hjälp.

– Jag ringde kyrkogårdsförvaltningen och en timme senare ska den ha varit fin, säger Ehrenborg.

Var i kommunikationen det har brustit förblir oklart, men vore det inte för Lennart Sandén skulle kanske ogräset fått växa i nio månader till.