Skyskrapa står i lågor i London

Vid ett-tiden på natten mot onsdagen, lokal tid, utbröt en storbrand i 24-våningarshuset Grenfell Tower i Londonstadsdelen norra Kensington.

200 brandmän kämpar mot lågorna.

Londons Brandkår, LFB, skriver på Facebook att 200 brandmän och 40 brandbilar har skickats ut till den brinnande byggnaden efter att de fått ett antal larmsamtal. Branden ska vara från andra våningen och uppåt i höghuset.

– Rökdykare arbetar extremt hårt under väldigt svåra omständigheter för att hantera branden. Detta är en stor och väldigt allvarlig incident och vi har satt in stora resurser och specialistkompetens för att ta oss an den, säger biträdande brandchef Dan Daly i ett uttalande.

Enligt såväl LFB som stadsdelsmyndigheten The Royal Bourough of Kensington and Chelsea är brandorsaken ännu okänd.

”Brandorsaken kommer att undersökas grundligt. För nuvarande är vårt fokus att bistå räddnings- och hjälpinsatserna” skriver stadsdelsmyndigheten på sin hemsida.

En organisation för boende i huset, Grenfell Action Group har tidigare riktat hård kritik mot hyresvärden för bland annat bristande brandsäkerhet.

I brittiska medier har flera människor som räddats ur byggnaden berättat om att de inte hört något brandlarm, alternativt bara hört det mycket svagt. En man berättar att han väckts av grannens rökalarm medan en annan säger att en person sprang längs korridoren och knackade på alla dörrar för att varna om branden. Det förekommer också uppgifter om människor som hoppats från fönster för att komma ut medan andra har knutit ihop lakan för att fira sig ned.

London Ambulance Service meddelade på Twitter att mer än 20 ambulansteam har skickats till platsen för att ta hand om skadade. Enligt en av tidningen The Guardians reportrar uppger sig ha sett åtminstone en man i ett fönster i byggnaden och det finns uppgifter om att människor ska vara instängda.

Det finns ännu inga uppgifter om hur många människor som skadats och omkommit. Enligt London Ambulance Service ska 30 personer vid 07.15, svensk tid, ha förts till fem olika sjukhus. Antalet skadade uppgraderades ett par timmar senare till 50. Ett hundratal sjukvårdare arbetar på plats med att ta hand om skadade.

Vid en presskonferens bekräftade brandchef Danny Cotton att flera människor omkommit.

– Jag är väldigt ledsen att bekräfta att flera dödsfall har förekommit. Jag kan inte nu ange ett antal på grund av storleken och komplexiteten på byggnaden, sa han.

Major incident declared at Grenfell Tower in Kensington. 40 fire engines & 200 firefighters at the scene – follow @LondonFire for updates. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 14 juni 2017

Disturbing that residents had been warning of the fire risk in #GrenfellTower #KCTMO https://t.co/y5CuUY9Rsg — Danny Boland (@dcbola) 14 juni 2017