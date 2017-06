Sätter press på Bua efter tillgrisad seger

FOTBOLL Genevad/Veinge tog tre tunga poäng i toppmötet med Derome/Åskloster under onsdagskvällen.

– Nu sätter vi press på serieledande Bua inför deras match i denna omgången och vårt möte i nästa, säger tränare Kim Gustafsson.

Matchfakta Derome/Åskloster-Genevad/Veinge IF 2-3 (2-3)

div 5, herr

Mål GIF/VIF: Matthew Rosén, Charlie Boson, Besart Mazreku

Domare: Magnus Vallerius, Falkenberg

Det gick nästan lite för enkelt i inledningen av matchen. Serietvåan Genevad/Veinge gjorde 0-1 på en fast situation på vad som i princip var första anfallet. Och inte långt därefter kom också 0-2.

– Det är en jättekonstig match. Vi leder med 2-0 men har inte börjat prestera. Sedan gör de 1-2 tidigt på ett av våra missförstånd. Det ger dem energi och oss en tankeställare om att det hade gått för lätt fram till dess, säger Gustafsson.

Ytterligare två mål skulle falla i första halvlek. Först avslutade Besart Mazreku ett fint anfall med att ta ner bollen mellan två backar och placera in den till 1-3. Sedan kom ytterligare en reducering från hemmalaget.

– Besart tar ett stort ansvar under matchen och får ta så många roller under matchens gång, berömmer Gustafsson och plussar samtidigt för Alexander Nilsson och Matthew Rosén.

Efter första halvleks målfyrverkeri blev det helt annorlunda i andra. Annorlunda också när det gällde vilket spel som spelades.

– Man märker att matchen betyder mycket för båda lagen. De börjar lyfta långt tidigt i andra halvlek, och de sticker på varenda djupledsboll. Vi kommer helt ur rytmen, säger Gustafsson.

Hemmalaget skapade tillräckligt med lägen för att såväl kvittera som ta ledningen. GIF/VIF fick lägga sig på försvar och kontraslå. Gästerna hade lägen att avgöra på detta sätt.

– Andra halvlek handlar om att hålla ut, att jobba, att grisa som djur i boxen och om att försöka kontra. Vi lyckas aldrig samla laget, säger GIF/VIF-tränaren som nöjt kunde kvittera ut tre poäng inför mötet med Bua som inför omgången ledde serien på samma poäng som Genevad/Veinge.

– Nu sätter vi press på dem!