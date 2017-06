Nordirländsk klubbdirektör besökte supporterklubb i Laholm

Klubbdirektör Colin Hopkins iförd "The Whites" tröja. Bakom supporterflaggan: Christer Karlsson, Christer Lindström, Jan Tholin, Pär-Åke Eriksson och Roy Karlsson. FOTO: Lars-Åke Englund

FOTBOLL Sju gånger har Lisburn Distillerys skandinaviska supporterklubb varit i Belfast för att se det brittiska favoritlaget spela.

I helgen gjorde tredjedivisionslagets klubbdirektör motsatt resa när han kom till Laholm och Halmstad för att knyta kontakter och starta samarbeten.

Fakta: Lisburn Distillery FC Bildat: 1880 (som Distillery FC).

Smeknamn: The Whites

Hemmaarena: New Grosvenor Stadium (sedan 1980), belägen nordost om Lisburn, med kapacitet för 8 000 åskådare.

Serie: NIFL Premier Intermediate (tredjedivisionen på Nordirland). Slutade nia av tolv lag den gångna säsongen.

Ligatitlar: 8 (1895/96, 1898/99, 1900/01, 1902/03, 1905/06, 1962/63, 1998/99, 2001/02)

Nationella cuptitlar: Irish Cup 12 (senaste 1970/71), Irish League Cup 1 (2010/11 (klubbens senaste titel), County Antrim Shield 14 (sebaste 1985/86), Gold Cup 5 (senaste 1993/94), City Cup 5 (senaste 1962/63), Ulster Cup 2 (senaste 1998/99

Webbsida: www.lisburn-distillery.net Lisburn Distillery Scandinavian Supporters Club (LDSSC)

Bildat: 2010

Medlemmar: ca 50

Supporterresa: Åker en gång om året (våren) till Belfast för att se Distillery spela match, samt insupa det nordirländska kulturlivet.

Webbsida: www.distilleryscandinavia.co.uk/ Kuriosa: Att träffen ägde rum i Laholm intill Lagans strand passade extra bra eftersom den å som rinner genom Lisburn och Belfast också heter Lagan.

Lisburn Distillery FC är en av Storbritanniens äldsta fotbollsklubbar. Man har en stolt historia och lyfter i snitt en pokal vart tionde år, men huserar för tillfället i den nordirländska tredjedivisionen.

Och sannolikt är man den enda klubben på den nivån som har en skandinavisk supporterklubb. En gång om året åker medlemmar i supporterklubben över till Belfast för att se på match, och i helgen var Lisburn Distillery FC:s klubbdirektör Colin Hopkins på besök i Laholm.

– Lisburn är en gammal storklubb och nu försöker de komma tillbaka till hur det var under storhetstiden, säger Jan Tholin, ordförande i supporterklubben.

Det har gått sju år sedan de forna Ysby BK-spelarna Jan Tholin och Roy Karlsson bildade supporterklubben.

– Jan kontaktade oss och frågade om de fick starta en skandinavisk supporterklubb. Det var kanske namnet som attraherade dem, gissar Colin Hopkins.

Lisburn Distillery FC startades nämligen av destilleriarbetare i Belfast som sedan tidigare spelade cricket, men nu sökte efter något att hålla sig aktiva med under vintern. 137 år har gått sedan det skedde.

– Vi är alla uppfödda med engelsk fotboll på tv. Så tanken var väl att hitta ett klassiskt brittiskt lag att följa, säger Tholin.

Året efter starten av supporterklubben gick den första resan till Belfast, och sedan dess har ett tappert gäng åkt över varje vår för att se en match med ”The Whites”.

– Vi brukar ha 50-100 åskådare per match, så när de här killarna kommer över så skapar det publicitet där hemma, säger Hopkins om det på New Grosvenor välkända gänget.

Även om de stora framgångarna ligger dryga 50 år bakåt i tiden så var Lisburn Distillery fortfarande en klubb i högstadivisionen när supporterklubben startades.

– Under storhetstiden på 60-talet kunde vi ha mellan 6 000 och 7 000 åskådare på matcherna. Men sedan tvingades vi att lämna vår gamla stadion, säger Hopkins.

Under tio år var man utan riktig hemmaplan, innan sökandet till slut bar frukt. Hösten 1980 kunde man flytta in på Nya Grosvenor.

– Tyvärr så tappade vi många av supportrarna i samband med att klubben flyttade, säger Hopkins och konstaterar att klubbens ekonomi inte heller är något att skryta om.

Ändå finns det framtidstro i den klassiska klubben. Man har en ungdomsakademi med 150-200 ungdomar i åldrarna 6-19, och i december startade man en youtubekanal som fram till juni haft 96 000 visningar.

Varje vecka släpps ett nytt avsnitt med allt från matcher till intervjuer. Något som applåderas av den skandinaviska supporterklubben.

– Det är bra för oss som är så långt borta. Nu kan vi se matcherna också, säger Christer Karlsson.

Hopkins resa till Sverige var inte enbart för att träffa supporterklubben. Under helgen träffade han dessutom representanter från IS Halmia som precis som Lisburn Distillery har en stoltare historia än nutid.

– Jag hoppas att vi ska kunna få till någon form av samarbete mellan klubbarna, säger Hopkins.