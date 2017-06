Meddelanden till framtiden

Knäred Efter jubileet för freden i Knäred ska det nu placeras en staty på Knäreds torg.

Gömt inuti den finns vad Knäredseleverna vill skicka med in i framtiden.

2013 firade freden i Knäred 400-årsjubileum. Med anledning utav detta började Svea Larssons donationsfond arbeta för att torget i Knäred skulle få en staty som firade slutet på Kalmarkriget.

Fyra konstnärer fick göra förslag på verk och efter en omröstning bland Knäredsbor och styrelsen i donationsfonden vann dansken Ole Buntons modell ”Slå bro”. En staty med tre pelare som kommer vara stor nog för folk att gå under.

Skulpturen är gjord av flyttstensblock som kom från Sverige med inlandsisen.

– Den är inspirerad av de tre länderna som ingick i freden, Sverige, Norge och Danmark, och de tre pelarna symboliserar varje land, berättar kommunens kultursekreterare Thérèse Ehrenborg om Buntons staty.

Nu närmar sig statyn färdigställan och den planeras att invigas i höst.

– Vi besökte Ole i Köpenhamn för en månad sedan och då ville han att barn från trakten skulle få lämna ett meddelande, förklarar hon.

Under två veckor har eleverna i årskurs fyra på Knäredsskolan arbetat med vad de ska skicka in i framtiden.

Vad Bunton ville var nämligen att det inne i ett av verkets pelare skulle lämnas en tidskapsel som ska muras in.

– Den dagen när någon får se det är när konstverket har raserats, säger Ehrenborg.

I en plåtburk med Löfbergs lila på placerade under tisdagen eleverna sina laminerade ritningar och texter som de gjort till kommande generationer.

Det var ett mångfald av vad texterna och ritningarna berörde, med gemensam nämnare att många ville berätta vem de är som skrivit detta.

Abud Alkrad tycker om att rita och hans bidrag till tidskapseln är en text om sig själv och teckningar. De föreställer en Pokémon, fåglar, sig själv som fotbollsmålvakt och Knäreds IK:s matchtröja.

– KIK är bästa laget i Sverige, eller Halland i alla fall, säger han.

Melvin Karlsson bidrag till framtiden visar sannerligen något från vår samtid – en teckning av en fidget-spinner, med en förklaring på vad det är.

– Jag tror inte att de vet vad det är, säger han om de framtida människornas reaktion.

Alva Öhrn och Cassandra Hanzen har skrivit ner texten till en sång som de brukar sjunga för läraren Bengt på skolan för att retas lite med honom.

Tjejerna Madlin, Raghad och Sabah berättar om sin skolgång och att de kommer från Syrien.

Vem som kommer upptäcka meddelandena från 2017 återstår att se, men Abud tror sig veta.

– Jag ska berätta för min son om burken, som berättar för sin son som berättar för sin son, också vidare, säger han.

– Det är en svindlande tanke, svarar Ehrenborg.

När meddelandena ser dagens ljus igen får helt enkelt framtiden utvisa.