Halland upptäcker fler salmonellafall

Halland Halland, Sörmland och Jämtland tillhör de län som hade flest antal salmonellafall under 2016, i förhållande till antalet invånare.

– Det kan bero på att vi har en väldigt bra provtagningsmetod, säger smittskyddsläkare Mats Erntell.

2016 hade Halland en siffra på 32,46 fall per 100 000 invånare. I riket var motsvarande siffra 22,47.

– Sedan 2012 har vi en väldigt känslig mätmetod för att konstatera salmonella. Vi använder oss av genteknik istället för traditionella odlingar. Det kan vara en anledning till att vi ligger lite högre än riket, att vi helt enkelt upptäcker fler fall, säger Mats Erntell.

De allra flesta som får salmonella smittas utomlands.

– 80 procent får det utomlands. De som får salmonella i Sverige smittas ofta av importerad mat, och någon enstaka av fåglar när man till exempel rengjort ett fågelbord. I svensk livsmedelsproduktion har vi inte salmonella, säger Mats Erntell.

Salmonella kan finnas i många livsmedel, och det krävs att maten hanteras fel för att bakterierna ska börja växa till sig.

– Varm mat ska vara varm, fyst mat ska vara fryst. Blir det fel här kan salmonellabakterierna börja växa till sig, och människor kan bli sjuka, säger Mats Erntell.

Sett över en tioårsperiod har dock salmonellafallen minskat kraftigt.

– Vi har blivit mer medvetna om risken, och många länder har också fått en bättre levnadsstandard, med till exempel bättre kylförvaring, säger Mats Erntell som är betydligt mer bekymrad över utvecklingen av ehec-smitta.

– Det är framför allt idisslare, kor och får, som drabbas. Men det behövs en mycket mindre dos av bakterierna för att bli smittad. Det innebär att man kan bli smittad bara genom att vara i en hage där smittade djur finns, säger Mats Erntell men tillägger att även här börjar medvetenheten öka, med bland annat krav på handtvätt efter kontakt med djur.

Fakta:

De hårda salmonellakraven i svensk livsmedelsproduktion härrör från den så kallade Alvestaepidemin i juni 1953, då 8845 personer smittades av salmonella och ett 90-tal personer dog.

Smittan kunde så småningom spåras till slakteriet i Alvesta, där några smittade djur hade kommit in. Smittan spreds sedan på grund av otillräckliga kylrum på slakteriet, och under frakt. Dessutom rådde det en allmän värmebölja.

På den tiden gick sjukdomen under namnet paratyfus.

Källa: SVA och Smålandsposten