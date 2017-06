Det blev, som för­ut­spådd­es på den­na sida i mån­dags, re­ger­ings­kris i Fin­land ef­ter att Sann­fin­ländarna valt en dömd ra­sist till ny par­ti­le­da­re och li­ka­sin­nade till öv­riga platser i par­ti­pre­si­di­et. Så­väl Cen­tern som Sam­lings­par­tiet med­delade i mån­dags kväll att de inte kan sam­re­gera med en par­ti­le­da­re som har helt an­dra vär­der­ingar än de själva.

Un­der tis­dagen splittrades så Sann­fin­ländarna, som i sin ur­sprungs­form kan jäm­fö­ras mer med det ti­digare svens­ka par­tiet Ny de­mo­kra­ti än med Sverigedemokraterna. Mer än hälften av Sannfinländarnas riks­dags­grupp bröt sig ur för att bilda en ny riks­dags­grupp – Nytt al­ter­na­tiv. Den för­re par­ti­le­da­ren Timo Soini och alla par­tiets stats­råd in­går i ut­bry­tar­gruppen som hop­pas få vara kvar i re­ger­ingen. Med de 21 man­daten kan stats­mi­nis­ter Juha Sipilä stanna kvar som le­da­re för en ma­jo­ri­tets­re­ger­ing, utan att ta in nå­got nytt par­ti. Frå­gan är hur sta­bil en så­dan re­ger­ing blir och hur väl­ja­rna tta emot denna ut­veckling.

Den för C vik­tiga land­skaps­re­formen är ett mo­tiv för Sipilä att för­söka und­vika ny­val, och så­väl Krist­de­mo­kra­ter­na som Svenska Folk­par­ti­et sade sig in­tres­serade av att gå in i en ny re­ger­ing.

Från svensk ho­ri­sont är ut­vecklingen in­tres­sant. Sann­fin­ländarna, så som par­tiet blir med Jus­si Hal­la-aho som par­ti­le­da­re, liknar mer Sverigedemokraterna och han har ock­så sagt sig vil­ja sam­ar­beta med SD, nå­got som Timo Soini vägrat.

Anna Kin­berg Batra kan där­för se ett prak­tik­fall på hur öp­pen­het för sam­ar­be­te med SD skul­le te sig i Sve­ri­ge.

SD är, lika lite som Sann­fin­ländarna i sin nya skep­nad, ett van­ligt par­ti. Att in­låta sig i sam­ar­be­te med ett så­dant par­ti inte bara strider mot an­dra par­tiers de­mo­kra­tiska grund­syn. Det ris­kerar ock­så att när som helst leda till kaos, om en än mer ra­sis­tisk fa­lang tar över makten. De mo­de­rater i Sve­ri­ge som håller dörren öp­pen för SD bör tänka en gång till.