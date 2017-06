Våxtorp vann i Knäred

Fotboll Varken Knäred eller Våxtorp hade tagit några poäng under de sex senaste omgångarna. Det blev Våxtorp som vände och vann bottenmötet med 4-3.

– Kämparandan var avgörande idag. Alla ville verkligen vinna den här matchen, säger Våxtorps tränare Ruben Orellana.

Matchfakta Div 7 södra, herr

Knäreds IK-Våxtorps BoIS 3-4 (1-0)

Mål KIK: Emanuel Hultberg, David Axelsson, Johan Neogard

Mål VBoIS: Felix Eriksson 2, Joel Bengtsson, Simon Ottosson

Domare: Mats Pettersson, Lilla Tjärby

Därmed fick Orellana inkassera de första poängen som tränare i BoIS.

– Riktigt skönt och jag tycker att vi förtjänar segern efter andra halvlek, säger Orellana.

I första halvlek var dock Knäred bäst.

– De har mycket boll där och är bättre än oss. Knäred har ett duktigt lag. Men tolvan (Emanuel Hultberg) var riktigt bra och styrde spelet, säger Orellana.

Det var just Hultberg som gav KIK ledningen 20 minuter in i matchen när han kom loss på en djupledsboll och rundade Daniel Evans i VBoIS-målet innan han rullade in 1-0.

– Tyvärr skapar vi inte jättemycket vassa målchanser i första. Det kommer alltid en fot i vägen men sett till spelövertaget skulle vi haft en större ledning i paus, säger KIK:s tränare Morgan Karlsson.

– Våxtorp försöker rulla igång bollen och har många unga skickliga spelare. Men vi satte press och är tyngre, fortsätter Karlsson.

Med bara ett måls favör tappade Knäred i andra halvlek. Redan i första halvlek hade Joel Bengtsson och Felix Eriksson bytt plats på Våxtorps mittfält.

Det blev ett synnerligen lyckat platsbyte. Bengtsson lade ner ett gediget arbete på innermittfältet och Eriksson fick direkt ett övertag på sin kant.

Det var också Joel Bengtsson som tryckte in 1-1 till BoIS och Felix Eriksson som rann igenom och hängde upp 2-1-bollen i nättaket.

KIK hade två feta kvitteringschanser när Simon Johansson avslutade utanför i öppet läge och när David Axelsson nickade utanför sedan Våxtorp tappat markering på ett inlägg.

Axelsson fick revansch när han måttade inlägg på bakre stolpen och fick se bollen segla in över Evans till 2-2.

Våxtorp svarade med att göra 3-2 när Felix Eriksson skickade in sitt andra mål i matchen. I minut 80 gjorde BoIS också 4-2 när lyckosamme Eriksson hittade in till Simon Ottosson som nickade bollen i nät bakom Patrik Börjesson.

KIK fick till lite nerv på slutet när Johan Neogard krigade in 3-4 på Leo Axelssons frispark med fem minuter kvar att spela.

Hemmalaget fick dock aldrig till någon kvitteringschans. Istället var Felix Eriksson mycket nära att bli tremålsskytt när Simon Ottosson bjöd igen men bollen for över ribban från nära håll.

– Lite snöpligt. Detta är en match vi ska vinna. Killarna är jättebesvikna och jag lider med dem, säger Morgan Karlsson och berömmer Simon och Hugo Johansson för deras första halva av matchen.

– I andra halvlek är det ingen som höjer sig över mängden, fortsätter Karlsson, som ändå gladdes över David Axelssons comeback och dennes mål.

– Vi tar över lite i andra och har bollinnehavet där. Sedan visar vi en härlig kämpaglöd. Alla gav allt. Vi bara skulle vinna den här matchen, säger Ruben Orellana och berömmer Joel Bengtsson och Felix Eriksson.

Även Elias Andersson utmärkte sig i Våxtorp.