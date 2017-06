Och årets frukosttalare är …

Laholm Sommarfrukost vid Lagan anordnas av Laholms Tidning och kommunen för sjätte året i rad.

Nu har årets fem talare presenterats och en viss förbundskapten kommer på besök.

För sjätte året anordnas Sommarfrukost vid Lagan. Ett koncept där Laholms Tidning och Laholms kommun bjuder in olika profiler med koppling till Laholm. Vissa med starkare och vissa med svagare koppling till Laholm.

En koppling kan vara att ha tränat ett lokalt fotbollslag, som Laholms FK till exempel.

Först ut att tala är nämligen Halmstadsonen och Sveriges förbundskapten Janne Andersson. Han kommer till Gröna hästen den fjärde juli när Laholms Tidning är värdar för tillställningen och gör det med goda ord om staden.

– Mina år i Laholm är kanske de bästa jag haft hittills i min karriär, skriver Andersson till arrangörerna inför besöket.

Det är ett besök som arrangörerna ser fram emot mycket.

– Det är kul att få hit ett sådant affischnamn, säger Reino Jacobsson, enhetschef för kommunikationsenheten på kommunen.

Sommarfrukost vid Lagan startar klockan 7:30 och senare kvart över åtta presenteras dagens talare som sedan talar i ungefär 45 minuter.

Det är grupp bestående av de olika värdarna och arrangörerna som har valt ut och lockat hit talarna.

– Det finns ingen röd tråd bland talarna mer än att de ska ha någon Laholmskoppling, förklarar Reino Jacobsson.

Även ämnet är upp till talaren att välja.

Nästa talare är Karin Starrin som var Hallands första kvinnliga Landshövding som bland annat kommer att prata om sina uppdrag i riksdagen och EU.

Näst på tur är skådespelaren, regissören och manusförfattaren Eric Rusch som växte upp i Laholm. Han är sedan 2014 konstnärligt ansvarig för barnteatern Valles värld som går på Skistars anläggningar.

Jessica Wendel öppnade Änglagård Give and Get i Ösarp för utsatta barn och föräldrar. Gården har haft mellan 4000 och 5000 besökare och vid jul bjuder hon in ensamma människor att fira jul med hennes familj. Julen 2016 stod hon värd för 38 personer. Hon talar också på Gröna hästen i sommar.

Sist ut är den numera utvecklingschefen på Dagens Nyheter och har sina journalistiska rötter på Hallandspostens Laholmsredaktion.

Reino Jacobsson berättar att det finns ett antal drömtalare som de skulle vilja fått till Gröna hästen och ska ha fått en i år.

– Janne är en drömtalare, men det visste vi inte för några år sedan, säger Jacobsson med ett leende.

Att locka folk till mikrofonen vid Sommarfrukost brukar gå bra för arrangörerna.

– De flesta vill ställa upp om de kan. Det är förvånansvärt många som vill, berättar LT:s fältsäljare Maria Kurki.

Samarbetet mellan kommunen och Laholms Tidning att anordna frukostarna började 2012 och har fortsatt sedan dess.

– Som lokaltidning är vi väldigt engagerade i vad som händer. Så här kan vi se till att det händer saker. Detta är vårt sätt att betala tillbaka, säger Laholms Tidnings VD och chefredaktör Lars Bernfalk.

Biljetterna släpps på måndag och till varje tillfälle finns 115 stycken med chans för fler på plats vid fint väder. Ifjol såldes de slut alla gånger utom en.

– De mest magiska ögonblicken har varit när man har kunnat sitta ute och vi ser solen gå upp, berättar Reino Jacobsson.