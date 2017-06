Sann­fin­ländarna val­de på sin kon­gress i lör­dags ra­sisten Jus­si Hal­la-Aho till ny par­ti­le­da­re ef­ter par­ti­grun­da­ren Timo Soini som drivit en be­tyd­ligt mi­ndre pro­fi­lerad främ­lings­fi­ent­lig­het. Även en av de tre nya vi­ce­ord­fö­ran­dena, Teuvo Hak­ka­rai­nen, är dömd för ra­sis­tiska ut­ta­lan­den och alla hör till den in­vand­rings­kritiska fa­langen i par­tiet.

Hit­tills har Sann­fin­ländarna, lik­som nors­ka Fram­stegs­par­ti­et, vägrat ha med Sverigedemokraterna i Sve­ri­ge att göra, men med Hanna-Aho som le­da­re lär de kon­takterna tas upp.

Va­let in­ne­bär att Sann­fin­ländarna slår in på en ny po­li­tisk kurs som hotar de­ras stäl­lning som re­ger­ings­par­ti. Visst har par­tiet även ti­digare flirtat med främ­lings­fi­ent­lig­het och krävt en hårdare in­vand­rings­po­li­tik. Men den öp­pna ra­sismen har par­tiet för­sökt hålla bor­ta, även om Hal­la-Aho trots domen för hets mot folk­grupp val­des till EU-par­la­mentet.

När Sann­fin­ländarna kom in i re­ger­ingen ef­ter det senaste riks­dags­valet 2015 till­sam­mans med Cen­tern och Sam­lings­par­tiet (Fin­lands mo­de­rater) var det kon­tro­ver­si­ellt. Men par­tiet har inte kun­nat nämn­värt på­verka re­ger­ings­po­li­tiken och har näs­tan hal­verats i opi­ni­onen.

När nu den för ra­sism dömde Hal­la-Aho blivit par­ti­le­da­re hotas re­ger­ingen, även om han sagt att han inte kräver en re­ger­ings­post utan tänker stanna i Brys­sel. Både stats­mi­nis­ter Juha Sipilä (C) och Sam­lings­par­tiets ord­fö­ran­de Pet­te­ri Orpo har mar­kerat mot Alla-Aho men ännu inte be­stämt sig för att ändra re­ger­ingens sam­man­sättning.

Re­sul­tatet kan bli en re­ger­ings­om­bild­ning där Sann­fin­ländarna kastas ut ur re­ger­ingen och an­tin­gen Socialdemokraterna el­ler ett par av de små par­tierna Gröna för­bundet, Svenska Folk­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na kan er­sätter. Det tred­je al­ter­na­tivet är ny­val, som inte ska hållas för ute­slutet. Kan­ske det vore det smartaste av stats­mi­nis­ter Sipilä.