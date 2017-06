Trögstartat Skottorp vann till slut klart

FOTBOLL Det började skakigt för Skottorp med två bollar som dansade på egna mållinjen. Men till slut vann serieledaren med klara 4-1 borta mot Unnaryd.

– Hade de satt ett eller ett par mål i början så hade det blivit en jobbig uppförsbacke, säger tränare Mikael Gustafsson.

Matchfakta Unnaryds GoIF-Skottorps IF 1-4 (0-2)

div 7 södra, herr

Mål SIF: Johan Green 3, självmål

Domare: Jan-Olof Jönsson, Halmstad

Skottorp kom till Strandvallen som ett obesegrat lag, och åkte därifrån med förlustnollan intakt. Detta trots att man tvingats byta ut sex spelare från förra matchen på grund av jobb och studentfirande. Kanske var det just detta som höll på att kosta i matchinledningen.

– Första tio minuterna var vi inte med i matchen. Bollen balanserar på mållinjen efter två hörnor, och Marcus Pålsson i målet räddar dessutom ett friläge, säger Gustafsson.

Halvvägs in i första halvlek kunde Johan Green sätta sitt tionde mål för säsongen, vilket betydde 0-1, och då löstes också nervknutarna upp.

– Vi får en straff som Johan gör mål på, och efter det känns det stabilt hela tiden, säger Gustafsson.

Green utökade till 0-2 efter dryga halvtimmen, och satte också 0-3 sju minuter efter paus.

– När vi gör trean känns det som att det är kört för Unnaryd. De lyfter mycket långt mot oss, men skapar inte direkt några chanser, säger Gustafsson och berömmer sin mittback Robin Palm för dennes insatser under matchen.

Unnaryd skulle visserligen göra 1-3 med kvarten kvar att spela, men slog sedan också in 1-4 i egen bur.

– Frånsett första tio minuterna kändes det väldigt stabilt i dag, konstaterar Gustafsson.

I och med segrarna i seriefinalerna mot LFK Akademi och Sperlingsholm har Skottorp ryckt till sig en fyrapoängsledning. Att man spelade sin tionde omgång tidigare än de båda toppkonkurrenterna (som spelar på tisdag) gör samtidigt att Skottorp sätter extra press.

– Nu har vi fyra matcher kvar innan uppehållet. Fyra på pappret enkla matcher. Det kommer att bli en spännande höst. Killarna börjar redan prata om att träningsuppehållet i sommar inte får bli för långt.