När The­re­sa May ut­lyste val i Stor­bri­tan­ni­en, re­kord­ti­digt un­der man­dat­pe­ri­oden, an­såg de flesta stra­teger att hon gjorde rätt. Opi­ni­ons­un­der­sök­ningarna tydde på att hon skul­le kun­na ta hem en jord­skreds­se­ger.

Möj­li­gen skul­le en förnyad brexitdebatt kun­na ställa till det för hen­ne om mån­ga pro­tes­tröstade mot hen­nes hårda brexitlin­je.

Men det verkar inte som om det brit­tiska EU-ut­trä­det spelat nå­gon av­görande roll i val­rö­rel­sen. Båda de stora par­tierna, Tory och La­bour, ac­cep­terar folk­om­röst­nings­re­sul­tatet och har inte stridit om hur ut­trädes­för­hand­lingarna ska läg­gas upp.

Liberalerna, som fort­satt stå upp för ett brit­tiskt EU-med­lem­skap även ef­ter folk­om­röstningen, ser inte hel­ler ut att vinna röster.

Istäl­let har Mays klum­piga sätt att föra val­rö­rel­sen, bland an­nat ge­nom att vägra ställa upp i po­li­tiska de­batter med öv­riga par­ti­le­da­re, och ett ut­spel om ”de­mens­skatt” gjort att hen­nes och to­ries val­kam­panj gått i stå.

Där­emot har den ut­räk­nade La­bour­le­da­ren Je­re­my Corbyn ge­nom­gått en me­ta­mor­fos. Hans tyd­liga väns­ter­pro­gram har gått hem ovän­tat bra.

När han ef­ter det senaste ter­ror­dådet krävde Mays av­gång, efter­som hon som in­ri­kes­mi­nis­ter i sex år in­nan hon för­ra året blev pre­mi­är­mi­nis­ter är an­sva­rig för ned­skär­ningarna av po­lisen, fick han May yt­ter­ligare på de­fen­siven.

Där­för blir kvällens val­va­ka ovän­tat spän­nan­de. Kan­ske tappar May sin ma­jo­ri­tet?

Yng­ve Su­nes­son