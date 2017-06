Inget kval för Kalle

FOTBOLL. Det blir inget VM-kvalspel mot Frankrike för målvakten Karl-Johan Johnsson.

Han träffades i huvudet av ett skott från John Guidetti på torsdagens träning och tvingades avbryta.

Förbundskaptenen Janne Andersson tar det säkra före det osäkra och kallar in Molde-målvakten Andreas Linde. Han ansluter till landslagstruppen i Stockholm under torsdagskvällen, skriver fotbollförbundet på sin webbplats.

Johnsson blir dock kvar i truppen för att bli kollad av landslagsläkarna under fredagen och lördagen.

Robin Olsen väntas vakta målet mot Frankrike. Kristoffer Nordfeldt finns också i truppen. (TT)