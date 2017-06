Besök från Kina i bokhandeln

A Yi och Eva Ekeroth under samtalet inför publiken i bokhandeln. Foto: Johan Svensson

LAHOLM Under måndagskvällen hade bokhandeln långväga besök. Ändå från Peking.

A Yi hade författarsamtal med sin svenska förläggare framför publik efter att Diana Lavesson haft med hans roman i bokcirkeln.

Eva Ekeroth arbetade som kulturråd på den svenska ambassaden i Kina. Hon började då läsa noveller och kom över A Yi.

– Han lyckades väva in hela landsbygden och en känsla för hur Kina är världens fabrik på ganska få sidor, utan att det känns proppat, säger Ekeroth.

2012 läste hon hans roman Och sen då? och ville då att den skulle publiceras i Sverige.

– Det var finanskris då (2013) så de tog inte in den. Då tänkte jag att ”då får jag ta in den själv”, berättar Eva som nu har förlaget Chin Lit som ger ut kinesiska böcker på svenska.

Med heltidsjobb vid sidan om tog det tid att översätta den och 2017 publicerades den till slut i Sverige.

För A Yi själv började historien om romanen 2006. Då skedde det ett mord i Kina där en skolelev mördade en annan.

I pressen beskrevs det som ”ett mord utan motiv” och där föddes idén till boken.

A Yi berättar att det var strävsamt att skriva och höll på från 2007 till 2010 för att sedan publiceras i hemlandet året efter.

– Jag lovade mig själv att ta ett annat jobb efter boken var klar och då blev jag sportredaktör, berättar A Yi med hjälp av Eva som agerar tolk.

Som författare är han väldigt nogrann.

– En novell kräver en månad för att bli klar, säger han.

Över månadsskiftet maj till juni har han varit på en drygt vecka lång Europaturné med tre stopp utöver Laholm. Bland annat ett besök på en bokmässa i Lyon och i Paris. Hur hamnade han då i Laholm?

– När han skulle till Lyon sade jag ”då måste du komma till Sverige”, berättar Eva Ekeroth.

Efter att Diana vid början av året hört av sig om läs-ex till sin bokcirkel frågade Ekeroth inför turnén om de kunde tänka sig att ta emot A Yi på bokhandeln.

Det var en kort Sverigevisit för A Yi som landade under måndagen och flög hem under tisdagen, men han var nöjd med det han hann se.

– Vi stannade till vid kusten och hade picknick vid havet på vägen hit. Det kändes det som att jag hamnade i himlen, berättar A Yi.

Han påpekar även attluften och miljön känns som en plats där man kan förbättra hälsan.

Med en apparat mäter han syrehalten i blodet och den är bättre sedan han lämnade Peking.

Något verkar ha fångat hans uppmärksamhet i Laholm eller så var han bara nyfiken, men mitt under intervjun ställde han frågan hur mycket det kostar att hyra boende i Laholm.

Under författarsamtalet berättar han:

– När det var så fint väder här tänkte jag att svenskar kan inte begå lika hemska brott som där det är sämre väder.

Där han växte upp var det alltid molnigt och han tror att det är en anledning till att han idag skriver så dystert.