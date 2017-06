Scandlines färjetrafik stoppades efter hot

Scandlines ställde på onsdagseftermiddagen in sina färjor i danska Rødby samt i Helsingør efter telefonhot, uppger Ekstra Bladet.

Först vid halv tre-tiden kunde färjorna börja gå igen.

Scandlines evakuerade alla sina färjor både i Rødby och i Helsingør.

Rederiet ställde in all färjetrafik mellan Danmark och Tyskland under onsdagseftermiddagen.

– Vi följer för närvarande polisens anvisningar, men jag kan inte säga något mer konkret. Vi vet inte heller vilken rutt eller färja det rör sig om, säger Anette Ustrup Svendsen på Scandlines till Ekstra Bladet.

Nordsjällands polis bekräftar till tidningen att även färjerafiken mellan Helsingør och Helsingborg är inställd på grund av hot.

– Hoten har blivit inringda tidigare under onsdagen och vi håller på för fullt med att evakuera färjorna, säger vaktchef Jesper Hansen till Ekstra Bladet.

Polisen hade vid 14.30-tiden undersökt de första färjorna och det är nu åter fritt fram för avgång för dessa. Polisen håller dock fortfarande på att kontrollera färjorna vid Rødby och Gedser samt dess hamnområden, uppger polisen till Ekstra Bladet.

– Det hela har gått mycket lugnt tillväga, och helt utan dramatik. Våra passagerare har visat stort tålamod, säger polisinspektör Kim Kliver till tidningen.

Det är dock fortfarande oklart vad för slags hot det har handlat om.