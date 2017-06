Nationaldagsfirande för alla

Den nya scenen var en händelserik plats under dagen. Foto: Johan Svensson

Laholm I Laholms stadspark var det nationaldagsfirande – från morgon till kväll.

Det var full rulle på nya scenen och trångt mellan tälten.

– En toppendag.

Firandet började klockan tio och redan under förmiddagen var det folktätt.

I parken samsades försäljare, ungdomar, artister, konstnärer och många fler.

Till kvällen vankades det pride-konsert med Allyawan. Något som gänget från Ung pride låg bakom.

Gruppen är ett initiativ tagit i Ungdomsforum för några år sedan, men arbetar självständigt.

Idag har de ett tält där man kan komma och prata och lämna frågor i en frågelåda som sedan ska besvaras på scen. I granntältet har de bjudit in RFSL som säljer prideprodukter.

Det var pridefestival under nationaldagen även 2016 då Mariette uppträdde i parken.

– Vi har planerat sedan januari, berättar Sofia Larsson som är ungdomssamordnare i kommunen.

Ung pride har även varit på event i Halmstad och har planer på att besöka Växjö och pride-festivalen i Stockholm nästa år.

– Och sedan tar vi New York, skämtar de.

Deras koncept är mer eller mindre samma som ifjol, men de poängterar att det inte är vad de gör som är det viktiga.

– Det är främst för att synas som vi är här, berättar Jasmin Darban som i vanliga fall är med i Ungdomsforum.

Sofia Larsson berättar att de har svårt att få med killar i gruppen som idag representeras av fyra Våxtorpstjejer, samt Jasmin från Veinge.

– Det har alltid funnits folk som är intresserade, säger Jasmin.

Bland försäljare av godis, sylt och hantverk stod också personer från kommunen. En av punkterna som de tryckte på under dagen var att få folk att ställa upp till fadderskap för nyanlända.

– Det handlar inte om boende, utan bara fika. Många behöver ha någon att övningsköra med, förklarar Håkan Åkesson som trycker på sociala aktiviter som en viktig byggsten i integrationen.

– Många säger att de inte har tid, men det kan vara att äta tacos en fredagskväll. Man äter ju oftast själv ändå, säger han.

– Det har varit en trädgårdsfest, berättar trädgårdsälskaren Peter Bengtsson.

Under förmiddagen höll han tillsammans med parkchefen Stefan Persson och trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson, som har donat i parken varje år sedan 2008, i en vandring där de pratade om floran i området.

– Det har varit en toppendag. Hela världen står beredd, säger Peter Bengtsson.

Han ger Stefan Persson en eloge för hans ständiga arbete i parken.

– Stefan är ju en hörnpelare. Vi kan luta oss mot honom.

Under eftermiddagen kom en ”superträdspecialist” som Stefan Persson kallar honom. Han heter Kenneth Lorentzon och hans uppgift var bland annat att fastställa arten hos några träd i parken.

– Det finns en del trädnördar i Laholm, säger Bengtsson.

Att dagen blev bra är trädgårdskännarna överens om.

– Vi kan inte ha det bättre, konstaterar Persson.

– Det är Sveriges framsida som visas idag, säger Peter Bengtsson.