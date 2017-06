Mittbackarna visade vägen mot Snöstorp

FOTBOLL I förra matchen blev det förlust med 0-4 borta mot Västra Frölunda. Under onsdagen studsade Laholm tillbaka med omvända siffror mot Snöstorp Nyhem.

– Vi tappar lite initiativ sista kvarten, men de får ingen jättemöjlighet, säger tränare Peter Åberg.

Matchfakta Snöstorp Nyhem FF-Laholms FK 0-4 (0-1)

div 3 sydvästra Götaland, herr

Mål LFK: Lucas Ragnarsson 2, Fredrik Johnsson 2

Domare: George Jansizian, Göteborg

Det sägs att en olycka sällan kommer ensam. Något annat som inte kommer ensamt är mål från Lucas Ragnarsson.

Under försäsongen satte han två i matchen mot Höganäs. Borta mot Snöstorp Nyhem nickade han in 0-1 på hörna tidigt i matchen, för att sedan sparka in 0-2 på hörna kvarten in i andra halvlek.

– Målen är exakt likadana, förutom att han gör ett med huvudet och ett med foten. Båda hörnorna kommer från Rasmus Liedman, konstaterar Åberg.

Laholm anföll mycket på högerkanten matchen igenom, där Besfort Shulemaja och Max Sjöstrand stormade fram.

– Vi lyckas lirka oss fram och jag är väldigt nöjd med hur vi startar matchen. Tyvärr fastnade lite för många av våra instick på deras backar, säger Åberg.

Först i slutet kom utdelningen på de många anfallen till höger. Med två minuter kvar av ordinarie tid gjorde Laholm sina första byten då Fredrik Johnsson och Zett Wyke kom in i stället för Max Sjöstrand och Rasmus Liedman. Fyra minuter senare satte Johnsson 0-3. Och två minuter därpå också 0-4.

– Båda Fredriks mål spelas fram på högerkanten. Vi fortsätter att hålla uppe vår press, och det som inte lossnade i första halvlek lossnade i andra. Till slut orkar inte Snöstorp hålla ihop det längre, säger Åberg.

Även om unge Ragnarsson, för dagen mittback, med sina två mål satte Laholm i förarsätet så var det mittbackskollegan André Josefsson som kvitterade ut högsta betyg från en match där flera LFK-spelare utmärkte sig.

– Vi blir något passiva sista kvarten och de fick hålla i bollen mer. André får sträcka ut lite, och det blir aldrig någon jättemöjlighet. André satte inte en fot fel under hela matchen, säger Åberg.

Noteras kan också att Oscar Liedman fick A‑lagsdebutera när han bytte av Alfred Karlsson på stopptid.