Lilla Tjärby IK vann bottenderbyt klart

Fotboll Både Ränneslöv och Lilla Tjärby är i behov av poäng i division 6. Det var LTIK som fick fyllt på kontot efter derbyt. Gästerna gick ifrån till 5-0 efter paus.

– Det var svårspelat idag men jag tycker att vi bemästrar det bra. Jag är nöjd som tränare, säger LTIK:s Mattias Berggren.

Matchfakta Div 6 södra, herr

Ränneslövs GIF-L:a Tjärby IK 0-5 (0-1)

Mål LTIK: Mattias Olofsson 2, Emil Jönsson, Simon Vedin, Olle Günther Hanssen

Domare: Marcus Andersson, Hyltebruk

LTIK tog en tidig ledning. Ett dåligt uppspel snappades upp av LTIK:are och Simon Vedin kunde frispela Mattias Olofsson som säkert satte bollen i mål till 1-0.

– Efter alla uppförsbackar – äntligen nerförsbacke i en match, säger Berggren.

Första halvlek var en jämn historia där LTIK var det något bättre laget första kvarten. Ränneslöv tuggade sig in i matchen och kunde ta över mot paus.

Artan Peci i hemmalaget hade ett bra läge men avslutade utanför.

– Sedan ska vi ha en straff också. Det är jättehands och LTIK:s spelare sa det själv efter matchen, säger RGIF:s tränare Ulf Wernersson.

Och nog kunde domaren blåst när bollen slog på LTIK:s lagkapten Daniel Hellstens arm.

– Vi var inte nöjda med första halvlek. Vi fuskade lite för mycket i jobbet och hade för dålig marginal i passningsspelet, säger Berggren.

Ränneslöv fick ett jätteläge att kvittera i inledningen av andra när Artan Peci slog in kulan framför mål. Johan Nilsson fick upp benet på den hårda bollen som gick tätt utanför Ahmad Jafaris högerstolpe.

– Vi gör inte mål för tillfället. Vi behöver tyvärr fyra, fem rejäla målchanser för att göra ett mål. LTIK sätter sina två första lägen och sedan är det lite gamnackar. Vi hade behövt luft under vingarna, säger Wernersson.

LTIK hann dock skapa ett bra läge innan tvåan kom. Mattias Olofsson bredsidade bollen över i öppet läge på bakre stolpen efter inspel av Anton Herrstedt.

I minut 54 kom 2-0 till rödblått när Simon Vedin spelade fram Emil Jönsson som satte dit bollen.

– Den situationen ska aldrig uppstå. Men man ska ju utnyttja motståndarnas misstag och det gjorde LTIK. När de känner att det rullar deras väg är LTIK jätteduktiga. Kommer med fyra, fem spelare i fart, säger Wernersson.

Simon Vedin missade två stora chanser innan Mattias Olofsson tryckte in sitt andra mål för matchen då han gjorde 3-0 efter fint förarbete av Anton Herrstedt.

Vid 4-0 bjöd Emil Jönsson igen till Simon Vedin, som gjorde mål och belönades med att bli utbytt.

Hans ersättare – Olle Günther Hanssen satte femman efter inspel av Pontus Larsson.

LTIK kunde gjort 6-0 när Gustav Karlsson sköt men bollen slog i ribban.

– När vi får stopp på LTIK i första är vi minst lika bra. Efter 0-2 blir det dock jobbigt. Men jag gråter inte blod över denna förlusten. Den mot Vapnö var betydligt tråkigare, säger Ulf Wernersson och berömmer sin mittback Noak Nilsson.

– I andra gör vi vad vi ska och det vi pratat om i paus. Jag är väldigt nöjd med hela backlinjen (Albin Johansson, Robin Wagnemark, Daniel Hellsten och Anmar Karmush). Det var stabilt bakåt idag. Det får positiv effekt även framåt, säger Berggren.

Även anfallaren Emil Jönsson kvitterar ut högt betyg i LTIK.