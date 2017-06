Skottorp vann även den andra finalen

Fotboll Skottorps IF vann även seriefinal två. I fredags betvingades Sperlingsholm. Under nationaldagen slog de gröna Laholms FK akademi med 4-2 och befäste därmed serieledningen.

– Bollinnehavet är ganska jämnt. Men sett till målchanser tycker jag att vi vinner rättvist, säger Skottorps tränare Mikael Gustafsson.

Matchfakta Div 7 södra, herr

Skottorps IF-Laholms FK akademi 4-2 (2-0)

Mål SIF: Pontus Johansson 2, Johan Green, Oskar Moberg (straff)

Mål LFK: Joseph Wahlund (straff), Viggo Persson

Domare: Ola Ström, Halmstad

Skottorp fick en bra start på matchen med 1-0 i inledningen genom Johan Green, som utnyttjade tveksamheter LFK-försvaret, rundade sin bevakare och placerade bollen i mål invid Markus Johanssons förstastolpe.

Mycket av Skottorps offensiv kretsade kring Green med just LFK som moderklubb. Anfallaren kunde gjort 2-0 men avslutade utanför.

Det var också en blonde anfallaren som fixade den straff som Oskar Moberg förpassade i nät till 2-0.

Victor Johansson var LFK:s offensiva hot. Han blev dock lite för ensam längst uppe.

– ”Drängen” (Andreas Håkansson) och ”Slangen” (Anders Stam) varken orkar eller hinner fylla på tillräckligt. Därför blev vi lite tama framåt, säger LFK:s Joseph Wahlund.

Johansson ordnade en straff men Pontus Andersson i Skottorps mål klarade Per Thronées elvametare och hemmaledningen 2-0 stod sig fram till paus.

– Även om de hade något läge i första kunde vi gjort något mål till innan halvtid, säger Mikael Gustafsson.

I andra halvlek fick LFK mer att säga till om. Viggo Persson flyttades fram i banan och gästerna fick ett annat tryck.

– De lyfte mycket långt och fyllde på med folk. Det är jobbigt att försvara sig mot den typen av fotboll. Inte minst i sådan här vind när man inte vet riktigt var bollen ska hamna.

– Vi hade dålig adress på våra passningar eller också tog vinden bollen. LFK vann boll och lyfte igen, säger Gustafsson.

Victor Johansson var framme och oroade vid ett par tillfällen och redan i inledningen av andra avslutade Edvin Frick utanför i bra läge.

LFK fick straff igen sedan Victor Johansson blivit ruffad. Nu klev Joseph Wahlund fram och satte bollen i nät.

– Där hade vi lite momentum. Vann mycket andrabollar och kom fram med mycket folk, säger Wahlund.

Det dröjde dock inte mer än några minuter innan Johan Green hittade fram till Pontus Johansson, som vräkte in 3-1 till Skottorp.

Hemmalaget hade sedan chansen att punktera matchen men varken Pontus Johansson eller Johan Green lyckades.

LFK fick ett bra frisparksläge men Victor Johansson slog bollen i muren till hörna på vilken Per Thronée var nära att göra 2-3.

Viggo Persson gav nerv till matchen då han jagade och lyckades få in en reducering på övertid. SIF kontrade dock med att göra 4-2 när Oskar Moberg hittade in till en ren Pontus Johansson, som styrde in sitt andra mål i matchen.

– Det var skönt att få in 4-2. När 2-3 kom och domaren inte ens tittade på klockan blev det lite nervigt. Nu har vi lite marginal och njuter av den här segern innan vi siktar på nästa match, säger Mikael Gustafsson.

Till bortamötet med Unnaryd saknar Skottorp fem, sex spelare ur truppen som spelade mot LFK. Bland annat målvakten Pontus Andersson.

För LFK kom seriefinalen lite för sent då man nyligen flyttat över ett par spelare till A-laget.

– Vi gör en helt okej andra halvlek. Det är tufft att hämta in 2-0. Vi äldre är lite för dåliga i en sådan här match. I andra matcher räcker det men inte mot sådant här motstånd. Men vi måste ju prioritera division 3, säger Joseph Wahlund.