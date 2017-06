Håglöst Laholms FK förlorade klart

Fotboll Laholms FK hade inte mycket chans borta mot Västra Frölunda.

Allt gick fel för LFK och hemmalaget vann med 4–0.

Plusligan Tre: Ingen

Två: Noah Törnkvist

Ett: Adam Wernersson

Totalställning: Rasmus Lundgren 7, Felix Albrektsson 5, Lucas Ragnarsson 4, Rasmus Liedman 4, Linus Wikander 4, Marcus Nilsson 3, Jonatan Eriksson 3, Jesper Wennström 2, Noah Törnkvist 2, André Josefsson 1, Besfort Shulemaja 1, Adam Vernersson 1

– Framförallt var det en bedrövlig första halvlek från vår sida. Det kändes som att spelarna inte trodde på det, sa LFK:s tränare Peter Åberg.

Med Felix Albrektsson, Linus Wikander och Erik Pålsson borta var det ett skadedrabbat LFK som kom till spel borta mot Västra Frölunda. Dessutom var Fredrik Johnsson bortrest och Rasmus Liedman startade på bänken då han varit sjuk i veckan. Inte blev det bättre när Jonatan Eriksson skadade sig efter fem minuter.

– Tanken var att vi skulle ligga lägre med laget och kontra men det första som hände var att Jonatan stukade foten. Han spelade halvleken ut men sedan gick det inte mer.

Hemmalaget hade ledningen med 3–0 efter första halvlek och Åberg var allt annat än nöjd.

– Det var bjudningar rätt igenom från vår sida. Tråkigt också att det såg håglöst och lojt ut.

I den andra halvleken förbättrade bortalaget sig men då var matchen redan körd.

– När vi hade lite momentum tappade Rasmus Lundgren in en hörna i mål. Vi har inte släppt in ett enda mål på fasta situationer på hela säsongen och Rasmus är stark i luften så det var synonymt för dagen. Några minuter senare fick vi dessutom straff men missade, avslutade Peter Åberg.

Det mer eller mindre enda positiva var att ungtupparna Noah Törnkvist och Adam Vernersson från U17-laget fick komma in och göra division 3-debut.

– Noah kom in i paus och fick order om att gå i djupet. Och det gjorde han. Inget tacksamt läge att komma in i, varken för Noah eller Adam men båda gör det klart godkänt, säger Markus Johansson i LFK.