Fem döda vid skottlossning

Utrikes Flera personer uppges ha omkommit vid skottlossning i Orlando Florida, rapporterar Orange County Sheriff's department.

På måndagsmorgonen larmades polisen i Orange County, Florida, till skottlossning på North Forsyth Road i ett industriområde i utkanten av Orlando, Florida. Enligt ett tweet från Orange County Sheriff’s Office, OCSO, ska flera personer ha omkommit:

”OCSO arbetar på platsen för en skottlossning som har stabiliserats. Flera döda. Situationen är under kontroll. Sheriffen kommer att informera så fort informationen är korrekt” skriver man.

Enligt lokaltidningen Orlando Sentinel innebär det att det inte längre är någon aktiv skytt på platsen.

Enligt Fox News ska skottlossningen ha ägt rum nära Full Sail University.

Orlando Sentinel uppger att FBI:s antiterroristgrupp ska ha en representant på platsen. Enligt den lokala tv-kanalen WFTV ska skjutningen dock inte ha något med terrorism att göra. Kanalen uppger också att antalet döda är fem, inklusive skytten.

Händelsen ägde rum bara en vecka före årsdagen av massakern på nattklubben Pulse i Orlando, en nattklubb som främst besöks av homosexuella, där 49 personer mördades och 53 skadades.

— OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 juni 2017